Para el olvido: Atenas perdió con Argentino, un rival directo, y sigue sin ganar

Atenas, acostumbrado a darse todos los gustos, ahora parece estar atravesando el desierto del Sahara con una lata de anchoas en la mochila. Anoche, no sólo perdió frente a Argentino de Junín por 74-86, un rival directo en la pelea del fondo de la tabla de la Liga Nacional de Básquet, sino que no jugó bien, fue un equipo impotente, y suma 14 derrotas en 15 presentaciones. El interno Omar Cantón se puso el traje de héroe una vez más, pero no fue suficiente. Peleó hasta que salió de la cancha por cinco faltas personales, convirtiéndose en el goleador del juego con 26 tantos (8/11 en dobles; 2/7 en triples y 4/4 de libres), 5 rebotes, 4 faltas recibidas y 24 unidades de valoración.

Otro “veterano de mil batallas” fue el máximo anotador del “Turco” de Junín: Jonathan Slider. Registró 21 puntos (3/9 en triples, 6/6 en libres), 7 rebotes, 4 asistencias y 21 de valoración y fue el encargado de sostener a su equipo en ofensiva en el tercer cuarto, cuando el Griego intentó salir del letargo del primer tiempo y empujó sin demasiada convicción. Slider demostró que la inteligencia a veces puede más que el físico: Leyó rápidamente que el alero “Verde”, Dominique Morrison, es poco afecto a la defensa y se aprovechó, una y diez veces, de esa debilidad para tirarle de afuera o jugarle de espalda en el poste o “romper” su línea defensiva. Se hizo un festín.

También se destacó el escolta, Marcellus Garrick, con 11 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 21 unidades de valoración.

Del otro costado de la cancha, una imagen de las dificultades en ataque que tuvo el equipo de Sebastián González, es que apenas anotó de 4 de 23 tiros de tres puntos (17%) y 18 de 29 en libres (62%). Porcentaje de una noche para el olvido y con las que se le va a hacer muy cuesta arriba vencer. Le costó encontrar tiros cómodos y el apuro fue acentuando los vicios.

Un punto es que no aparecen las individualidades. Los extranjeros fueron un alma en pena: el escolta venezolano Guillermo Díaz convirtió 3 puntos; el ala-pivot mexicano, Fabián Jaimes, 3; el alero Morrison, 6; y el pivot Deion McClenton, 5. El escolta Federico Mariani reaccionó en el cuarto final y dibujó 13 puntos en su planilla (3/3 en dobles; 1/5 en triples) y 10 unidades de valoración. En defensa, el DT tuvo que apelar en exceso a Cantón y los “Máximos”, Araujo y Stanic, para intentar defender las transiciones del equipo de Eduardo Miguel Japez. El dato es que los de Junín marcaron 86 puntos, un goleo muy elevado.

En el básquet, como en cualquier orden de la vida, las buenas sensaciones son importantes para el elevar el ánimo. Ganar siempre da tranquilidad y perder seguido, vuelve un manojo de nervios a los protagonistas. En una institución acostumbrada a los títulos y las grandes victorias, este arranque de la LNB ha aumentado las presiones y anoche, eso también se sintió en el campo de juego.

Por suerte, el multicampeón de la Liga Nacional tendrá tres semanas para tratar de ponerse a punto, templar el espíritu y tratar de hallar el rumbo y las convicciones perdidas, ya que vuelve a la pista el 10 de enero, con un 60% del torneo por jugar. Tiempo suficiente para dar vuelta la historia. La primera prueba será frente a Obras, uno de los protagonistas de la LNB, en condición de visitante, en el templo del Rock.

-RESUMEN ATENAS 74-86 ARGENTINO.

POSICIONES

—