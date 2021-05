Pandemia en Córdoba: El Rawson, el Clínicas y el San Roque no tienen más camas críticas

El médico, Oscar Atienza, y el investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, revelaron que la capacidad para recibir pacientes en hospitales de la capital cordobesa se encuentra colmada.

“Hospital de Clínicas, Hospital Rawson y Hospital San Roque sin disponibilidad de camas de terapia. Mientras tanto, se sigue minimizando la gravedad de la situación y (Juan) Schiaretti sigue sin tomar medidas. Hay que cancelar toda reunión puertas adentro”, tuiteó Quiroga que es bioquímico, y Doctor en Ciencias Químicas, dedicado a la bioinformática. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y es investigador CONICET.

Por su parte, Atienza, que es médico cirujano, Doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Administración de Servicios de Salud Magister en Salud Pública y docente universitario en Medicina, afirmó en su cuenta de Twitter que “no hay camas en Córdoba, si no que me digan dónde están”.

Agregó que “el polo sanitario de Córdoba no recibe más pacientes, en el interior ya hay derivaciones hacia otros departamentos, colapsados”, precisó en otro tuit del pasado 14 de mayo.

Cabe recordar que el Polo Sanitario de la capital cordobesa es el eje de la infraestructura pública para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El gobierno provincial no brindó información oficial sobre la situación del sistema hospitalario frente al fuerte incremento de la cantidad de contagios e internados por COVID-19, pese a la consulta realizada por este medio durante la jornada de este domingo. “La situación COVID es la que figura en el reporte, ahí no estamos identificando la situación no COVID”, respondió la cartera sanitaria sin dar mayores precisiones.

Fuente del sector Salud a las que recurrió ENREDACCIÓN indicaron que en este momento, en el sector privado, la ocupación de la terapia intensiva con enfermos No COVID-19 ronda el 40% promedio.

Con el parte oficial de nuevos contagios, el Ministerio de Salud informó que se encuentran internadas 1.401 personas en camas de unidades para adultos Covid-19, lo que representa el 42,4% del total de camas en la provincia de Córdoba. Mientras que del total de personas internadas en camas críticas, 220 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica lo que representa un 15,7% del total.

También recuerda que el martes 11 se sumaron 400 de las nuevas 850 camas que se incorporarán al sistema de salud. Hasta el momento, la provincia de Córdoba cuenta con un total de 3.303 camas críticas Covid-19 para adultos, y próximamente alcanzará las 3.753.

En tanto, el periodista Adolfo Ruiz publicó el viernes último un análisis de las estadísticas de camas ocupadas. Dice lo siguiente:

-“En su informe diario, la provincia comunica esto. Hay 1343 camas ocupadas. Parece tranquilizador ese 40,6%, pero no lo es. Porque lo que informa es qué porcentaje del total de las UTI está completado por pacientes Covid. No significa que quede un 60% de disponibilidad”.

-“El 7 de mayo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó su relevamiento de ocupación de UTIs en todo el país. A nivel nacional le dio 87% de ocupación. En Córdoba le dio 85,15. Pero HACE UNA SEMANA”.

-“Pero además. Si tal como informa la Provincia, tenemos 1343 pacientes COVID internados en camas críticas (UTIs), la cifra resulta terrorífica si la comparamos con el total nacional: 5457”.

-“El número es devastador. Implica que 1 de cada 4 pacientes COVID internados en UTI están en Córdoba. O de otro modo: que Córdoba "aporta" el 25% de todos los pacientes Covid en camas críticas”.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, este domingo se encontraban ocupadas 1401 camas críticas. Implica que en los últimos siete días la cantidad de internados creció 18%. Es decir, que 1 de cada 5 internados ingresaron al sistema de salud en la última semana. Además, significa que en una semana fueron ocupadas la mitad de las 400 nuevas camas críticas que se sumaron al sistema de salud provincial.

La progresión indica que el Lunes 10 de mayor había 1188 personas internadas en UTIs y el domingo 16 de mayo, 1401. Una diferencia de 213 personas. Para tener una dimensión: Un Boeing 737-800 con configuración Low Cost tiene capacidad para 186 pasajeros. En apenas una semana, se hubiera completado un Boeing y ya estaría ocupado el 14% del segundo.

Día por día creció así la cantidad de internados: Lunes 10/5, 1188; Martes 11/5, 1206; Miércoles 12/5, 1226; Jueves 13/5, 1249; Viernes 14/5, 1343; Sábado 15/5, 1376; y Domingo 16/5, 1401.

Semejante salto tiene que ver con el fuerte incremento de contagios, que tuvo cuatro picos sucesivos de 2518, 2539, 2642 y 2866 nuevos casos el martes, miércoles, jueves y viernes de esta última semana, respectivamente. Se trata de las jornadas con más cantidad de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.