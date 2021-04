Pandemia: Echevarría invitó al gobernador a que se suba a un colectivo

La legisladora Luciana Echevarría (MST en el Frente de Izquierda Unidad) cuestionó los anunció realizado por el gobernador Juan Schiaretti y su ministro de Salud, Diego Cardozo para afrontar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. En esa línea, invitó a Schiaretti a que “se suba a un colectivo para que compruebe si puede mantener la distancia (para no contagiarse)”.

“Después de más de un año de pandemia y un nuevo pico de casos, es lamentable que no haya ni un mínimo de autocrítica, ni medidas concretas. No hubo ningún anuncio sanitario serio, solamente aceptar que los casos se van a multiplicar como si fuera una condena sobre la cual no puede hacerse nada”, planteó Echevarría.

Agregó que “en ese contexto, en lugar de fortalecer el sistema público de salud y a sus trabajadores, se opta por priorizar a las clínicas privadas. Seguir abriendo nuevas camas sin el personal correspondiente, es condenar al equipo de salud a un colapso. El paro de salud del 8 debería haber servido para que reflexionen, pero el gobierno muestra una vez más su desprecio hacia la salud pública”.

“Lejos de lo que hace falta, insisten con las clases presenciales justo hoy que acaba de fallecer el primer docente por coronavirus en la provincia y se empeñan en mantener abiertas todas las actividades económicas no esenciales, al tiempo que le piden a la población que mantenga las medidas de seguridad. Invito al Gobernador a que se suba a un colectivo, como hacen los trabajadores todos los días, a ver si puede mantener la distancia”, concluyó la legisladora.

