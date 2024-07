Pacto de Mayo: El pampeano Ziliotto dijo que “al gobierno nacional le servirá la foto para seguir ajustando”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, afirmó este martes, durante el acto de celebración del Día de la Independencia que se desarrolló en la localidad de Toay, que “al Gobierno nacional le servirá la foto (del Pacto de Mayo) para seguir ajustando, empobreciendo a la mayoría de los argentinos, para seguir concentrando la economía en unos pocos, para distribuir inequitativamente la riqueza, para seguir al servicio de los capitales que buscan saquear al país”.

Ziliotto expresó que “es una fecha para reivindicar valores, hay que tomar la génesis de 1816 y proyectarla. Estamos plantados en defender lo que nos dejaron los patriotas. No compartimos con el Gobierno nacional cuál es el modelo, porque es un modelo que excluye, empobrece y concentra la economía”.

Al ser consultado respecto de los gobernadores patagónicos que firmaron el Pacto de Mayo, el mandatario pampeano sostuvo que “es una pregunta que tendrían que contestarla ellos, tendrán sus razones. No comparto la decisión y por eso no fui a firmar. Además, porque no fuimos invitados y no tiene asidero desde el punto de vista institucional y jurídico”.

Explicó que “fuimos invitados a un acto, nunca recibimos invitación para el pacto. Nunca nos pusieron en conocimiento de un texto a firmar. Creo que la realidad es otra, mas allá de la foto, y golpea a millones de argentinos”.

Sobre la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos que incluye el Pacto de Mayo, Ziliotto dijo que “no sabemos de qué se trata. Lo que da vuelta en las redes sociales es un libelo que no tiene asidero desde el punto de vista de planear para qué. La provincia de La Pampa está perdiendo recursos desde que asumió Milei. ¿Hay que discutir una nueva coparticipación?, Sí, pero con todos los actores, con una premisa clara: inclusión e igualdad de oportunidades en cada rincón del país”.

Acerca de los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por Presidencia, cuya autoría se adjudica al recientemente asumido como ministro del gabinete nacional, Federico Sturzenegger, Ziliotto advirtió que “ha quedado olvidado y soslayado por las facultades delegadas. Sturzenegger es el brazo ejecutor de las facultades delegadas que se le dieron al presidente y sabemos cómo piensa, que modelo de país propicia y donde quedan la mayoría de los argentinos: Afuera”.

El gobernador reiteró que el Gobierno nacional “no cumple con los convenios de obras públicas, beneficios a docentes, subsidios al transporte, y cajas de jubilaciones. El gobierno provincial sigue cumpliendo con recursos propios. Al achicar la economía se ha caído la actividad, se ha caído el trabajo registrado y ha aumentado la desocupación”.

Por último, expresó que “están dadas las condiciones para que se siga llevando adelante el objetivo de fundir a las provincias. Siempre nos van a encontrar en frente porque es un mandato de los pampeanos”.

