Pacto colonial: El comunicado del gobierno califica de “histórico entendimiento” al convenio con EE.UU.

La Oficina de Prensa del Presidente Javier Milei difundió en la noche del jueves un comunicado oficial en el que afirma que la Argentina y los Estados Unidos alcanzaron “un histórico entendimiento”, frase que el Gobierno eligió para sintetizar la relevancia del nuevo Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones.

Según el texto, el objetivo central es “fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión”.

El comunicado sostiene que este acuerdo surge en el marco de una “profunda y necesaria reconfiguración de las cadenas globales de valor”, impulsada por Donald J. Trump, y que la Argentina se incorpora así a “un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales”.

Entre los puntos destacados, el texto oficial remarca que se acordó “una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense”, acompañado de un trabajo conjunto para eliminar barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral.

A su vez, Estados Unidos se compromete a remover aranceles sobre productos que no produce, lo que -según el Gobierno- ampliará las oportunidades de exportación.

El comunicado subraya que la Argentina extenderá preferencias arancelarias en rubros estratégicos, permitiendo el ingreso de bienes de capital e insumos necesarios para mejorar la competitividad local.

Milei, concluye el texto, reafirma su decisión de “continuar trabajando junto al Presidente Donald Trump en esta nueva etapa de cooperación económica y estratégica”, basada en valores compartidos como “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.