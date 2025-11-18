Conéctate con nosotros

Pacto colonial: Economista dice que Argentina “va a obtener un acceso nulo” al mercado estadounidense

Publicado

El presidente argentino, Javier Milei, junto a su par estadounidense, Donald Trump. En la imagen, también se observan el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. (Foto: Prensa / Archivo).

El ex representante de la Argentina para el Mercosur y la ALADI Mariano Kestelboim afirmó que con el acuerdo con los Estados Unidos la Argentina “va a obtener un acceso nulo” al mercado norteamericano, y advirtió que el país queda “muy comprometido” con el Gobierno de Donald Trump.

“Vamos a esperar que llegue la letra chica del acuerdo para leerlo bien en detalle, pero a primera vista parece aún peor que el acuerdo Roca-Runciman”, dijo el economista aludiendo al controvertido tratado firmado en 1933 por la Argentina y el por Gran Bretaña.

En función del comunicado emitido por la Casa Blanca, Kestelboim aseguró: “La Argentina va a obtener acceso nulo al mercado estadounidense, porque son sectores difusos, se habla de ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones médicas”.

En opinión del economista: “(La Argentina) está yendo a una situación de entrega de su industria como contrapartida de ese salvataje que para el Gobierno argentino fue decisivo, porque si no llegaba el tipo de cambio hubiese estallado por los aires y la inflación también”.

“Si el acuerdo es tal como se está anticipando desde la Casa Blanca estaríamos vulnerando el arancel externo común del Mercosur, con lo cual los socios de bloque van a solicitar a la Argentina que rompa con el Mercosur y perderíamos las preferencias arancelarias que tenemos con nuestros mayores socios regionales”, advirtió.

El economista criticó lo que calificó como “sumisión” del Gobierno argentino hacia los Estados Unidos y fustigó “el desinterés hacia la estructura productiva del país” porque “las políticas económicas que se vienen adoptando van destruyendo las capacidades industriales del país”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

