Pablo Carro sobre el Libragate: “La Justicia más que lenta parece que es cómplice”

El diputado nacional Pablo Carro (Unión por la Patria, Córdoba) dijo que la decisión del fiscal Eduardo Taiano, de analizar después de ocho meses los teléfonos celulares secuestrados a los promotores de la operación con la criptomoneda Libra, para así determinar las comunicaciones que tuvieron con el presidente Javier Mlei y su hermana Karina, que “la Justicia más que lenta, creo que es cómplice”.

Una estimación preliminar indicó que las pérdidas en el token $LIBRA ascendieron a un estimado de 251 millones de dólares, con una minoría que se benefició y ganó aproximadamente un total combinado de 180 millones de dólares.

El legislador pidió que “alguien me explique las razones por las cuáles Taiano cajoneó todo esto, qué argumentos tiene para dejar dormir durante ocho meses sin avanzar sobre semejante prueba, porque los teléfonos fueron secuestrados el 6 de marzo y ya estamos en octubre… ¿o es que el fiscal percibe ahora alguna debilidad del gobierno libertario y eso lo llevó por fin a avanzar en la investigación?”.

Carro también se refirió a las condenas en el juicio por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Nos preguntamos por qué nada se dice de sus instigadores, los que financiaron este ataque. (…) Las preguntas persisten. Los que sembraron el odio, idearon y mandaron a ejecutar ese plan macabro, hoy celebran su proscripción y detención. La verdad, como siempre ocurre, encontrará la forma de salir a la luz”.

