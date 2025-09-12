Milei vetó la ley de ATN y aumenta la tensión con los gobernadores

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves el veto a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que había sancionado el Congreso. El Gobierno devolvió la ley al Senado, que fue la cámara en la que se presentó el proyecto que terminó convertido en ley por impulso de los gobernadores. Los ATN representan en 2025, el 0,05% del PBI y en 2026, el 0,15%. La iniciativa proponía un reparto automático de 58,8% para las Provincias y 41,2% para la Nación.

La ley había sido sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados y establecía que los ATN debían distribuirse de acuerdo a la ley de coparticipación federal. Se trata del segundo veto del presidente ultraderechista en 24 horas. El miércoles vetó la Ley de Financiamiento Universitario y en las últimas horas la Ley de Financiamiento Pediátrico para sostener el funcionamiento del Hospital Garrahan.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo indicó que “la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática prevista en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 23.548, en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de administrador general del país conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución”.

Para el Gobierno, esos aportes “consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”.

“La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias

que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático”, añadió.

Y consignó que “a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas, como fue la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, circunstancia en la que se dispusieron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las provincias en la atención de gastos extraordinarios vinculados al sistema de salud y a la caída de la recaudación propia”.

“Asimismo, en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones”, añadió.

El proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos “en forma diaria y automática” y en las mismas condiciones que la coparticipación federal, además de una integración a la masa coparticipable para que los recursos que la compusieran fueran considerados “integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

