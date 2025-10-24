Otro ex JP Morgan que llega a ministro: Pablo Quirno fue designado como canciller

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. A partir del lunes, el funcionario desembarcará en el Palacio San Martín. Quirno es un ex JP Morgan como Caputo y otros funcionarios, por lo que el poderoso banco estadounidense y puntal de la globalización financiera, tendrá ahora a dos hombres de sus filas en el manejo de ministerios clave, como son Economía y Relaciones Exteriores.

Sin embargo, Caputo y Quirno no son los únicos ex JP Morgan en el gobierno: Santiago Bausili (presidente del Banco Central), Vladimir Werning (vicepresidente del BCRA), José Luis Daza (vice ministro de Economía) y Demian Reidel (presidente de Nucleoeléctrica Argentina y ex jefe de Gabinete del Consejo de Asesores) integran la administración del ultraderechista Javier Milei.

Quirno es un hombre del riñón del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, alineado con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también podría desembarcar formalmente en el Gabinete a partir del próximo lunes 27 de octubre.

La Oficina del Presidente, a través de su cuenta de X, confirmó el enroque en el equipo de trabajo que rodea al mandatario pese a que el mandatario aseguró en las últimas horas que tomaría las definiciones el próximo domingo 26.

“La Oficina del Presidente informa que el Canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre”, sostuvieron.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, remarcaron.

En la misma línea, en un breve comunicado informaron: “En su reemplazo, el nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

“De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”, remarcaron desde el Poder Ejecutivo y sumaron: “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

Asimismo, subrayaron: “Además, el nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Cabe recordar, que al igual que Caputo, fue miembro de la administración del ex presidente Mauricio Macri. Su ingreso se produjo el 29 de febrero de 2016, cuando fue designado como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” por el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Casi un año más tarde, en enero de 2017 pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo, convirtiéndose en su Jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas, desde donde colaboró con las negociaciones para concretar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También impulsó la iniciativa de Participación Público – Privada.

En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central, a pedido de Caputo que había asumido la presidencia del organismo. A tres meses de su nombramiento dejó el cargo.

