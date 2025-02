Otro escándalo: Milei primero promocionó una criptomoneda, luego se retractó, y dijo que hay que sacar a los políticos “a patadas en el culo”

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $Libra, una acción impedida por la legislación vigente y que podría acarrearle eventuales responsabilidades penales (negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la Ley de Ética Pública, que impide promocionar productos o servicios para beneficio propio).

Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. Sin embargo, la cripto estaba “floja de papeles” y parecía una estafa, por lo que horas más tarde se retractó de su intervención (aseguró: “No tengo vinculación alguna”), borró el posteo y agredió a los críticos de su acción, con una nueva publicación, autoritaria y violenta: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Primero, el jefe de Estado, como es su práctica habitual, utilizó la Red X para intervenir en la agenda política y económica del día. Escribió: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

El posteo despertó dudas entre los usuarios, que incluso debatieron sobre si se trataba de un hackeo a la cuenta presidencial o la difusión de una estafa cripto. Sin embargo, la información fue confirmada por la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien fue tajante en X: “No hubo hackeo…”.

Frente a las críticas de usuarios, especialistas y dirigentes políticos, horas más tarde, el presidente decidió dar marcha atrás y posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

CRÍTICAS

Uno de los críticos de la acción presidencial fue el dirigente Juan Grabois que expresó en su cuenta de X. “Señor presidente promover una empresa privada -que además pinta ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono fiscales”, reclamó.

En tanto, el dirigente de la Juventud radical, Agustín Rombolá anunció en la misma red social que denunciará al jefe de Estado por violar la Ley de Ética Pública. “Este lunes, voy a presentar una denuncia contra el presidente Javier Milei por violar el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, número 25188. Se acabó la joda para este chanta vestido de Presidente. Será Justicia. Será Democracia”, indicó.

