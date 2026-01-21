Otro día tranquilo: El dólar bajó $5 y cerró en $1.455

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.

La divisa norteamericana cerró este miércoles con el mismo precio al que abrió la semana, tras haber subido 5 pesos en la rueda del martes. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue también bajó $5.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.431, perdió 0,4% y quedó a 121 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.552,35).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía/subía 0,19% hasta $1.468,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.516,9 (-0,06%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.874 millones. El martes compró US$8 millones y volvió a acumular el valor más alto desde septiembre de 2021 (cuando estaban en US$45.169 millones).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

