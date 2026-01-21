Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Otro día tranquilo: El dólar bajó $5 y cerró en $1.455

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.

La divisa norteamericana cerró este miércoles con  el mismo precio al que abrió la semana, tras haber subido 5 pesos en la rueda del martes. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue también bajó $5.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

Turismo

El dólar mayorista cerró en $1.431, perdió 0,4% y quedó a 121 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.552,35).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía/subía 0,19% hasta $1.468,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.516,9 (-0,06%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.874 millones. El martes compró US$8 millones y volvió a acumular el valor más alto desde septiembre de 2021 (cuando estaban en US$45.169 millones).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 5 días

Noticias

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la...

Hace 2 días

Noticias

Industria: El presidente de Ford dijo que no le sorprendería que alguna automotriz cierre en Argentina

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no...

Hace 6 días

Noticias

España: Primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura en la vía como causa del accidente ferroviario que provocó al menos 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), España,  apunta a una falla en la soldadura de la vía como posible...

Hace 2 días