¿Otro argentino en la NBA?: El representante de Luca Vildoza confirmó que los New York Knicks lo están siguiendo

El base marplatense, de gran presente en el Baskonia de España, es seguido de cerca por la franquicia neoyorquina en busca de un jugador más para completar su plantel de cara a los playoffs. Claudio Villanueva, representante del argentino, confirmó los rumores que habían circulado hace unos días.

"Es cierto que los New York Knicks están siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más, si no pasa nada seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia que supo ser campeón de la NBA y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro", explicó en diálogo con Ucu Web.

Las primeras informaciones sobre un supuesto interés de los Knicks surgió del periodista lituano Donatas Urbonas, que adelantó en un tuit que Vildoza "estaba en el radar" al igual que el base del CSKA de Moscú Mike James.

La explicación de Villanueva surge luego de la contratación de Mike James por parte de Brooklyn Nets hace unas horas. Una noticia que podría abrirle la puerta definitivamente al argentino, ya que el entrenador de los Knicks Tom Thibodeau tenía como prioridad al base del equipo ruso.

Vildoza está siendo uno de los hombres más destacados de la temporada en el conjunto que dirige Dusko Ivanovic, en el que cumple su cuarto curso. Vildoza está promediando 10.9 puntos y 3.7 asistencias en la liga Endesa, y 10.3 puntos y 3.5 asistencias en la Euroliga.

Según informó Marc Berman , del New York Post, los Knicks se preparan con gran ilusión para volver a los playoffs y por eso el entrenador estaría buscando un base de jerarquía para completar su plantilla, y la única opción que maneja es el mercado europeo ante el cierre de traspasos en la NBA.

Recordemos que New York marcha 6° en la Conferencia Este con un registro de 31-27 y por primera vez desde 2016 tiene cuatro triunfos más que derrotas. De esta manera se están metiendo en playoffs a falta de 14 partidos para que termine la fase regular. La última vez que los Knicks llegaron a esa instancia fue en 2013, es decir hace 8 años.

