Los contagios de coronavirus fueron récord, esta vez liderados por la ciudad de Buenos Aires

Cinco personas murieron y 258 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina -el mayor número de infectados en un día desde que comenzó la pandemia-, con lo que son 305 los fallecidos y 6.034 los contagiados desde el inicio del brote.

En su reporte vespertino, el Ministerio de Salud informó que, del total de casos confirmados, 930 (15,4%) son importados, 2.668 (44,2%) contactos estrechos de casos confirmados, 1.765 (29,3%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los nuevos fallecimientos, cuatro correspondieron a hombres: tres de 87, 74 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires y otro de 50, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y una mujer, de 90 años, también residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por lo que hasta el momento la cantidad de fallecidos es de 305.

En otro orden, la cartera sanitaria informó que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se anunció la ampliación del plan Detectar, para la detección temprana de personas contagiadas, desde mañana, en el barrio 1.11.14, en la zona del bajo Flores.

La lista provincia por provincia, es la siguiente:

Buenos Aires 51 | 2112

Ciudad de Buenos Aires 165 | 1961

Catamarca 0 | 0

Chaco 32 | 459

Chubut 0 | 4

Corrientes 0 | 54

Entre Ríos 0 | 28

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 0 | 59

Mendoza 0 | 86

Misiones 0 | 25

Neuquén 0 | 111

Río Negro 2 | 276

Salta 0 | 4

San Juan 0 | 3

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 49

Santa Fe 0 | 244

Santiago del Estero 1 | 16

Tierra del Fuego 2 | 148**

Tucumán 0 | 41

Asimismo, el infectólogo Pedro Cahn aseguró este domingo que “nadie es pro cuarentena” pero sí “somos anti muerte y anti desastre humanitario” y cuestionó a los que están en contra del aislamiento obligatorio al decir que allí donde no se pudo cumplir con el distanciamiento social, como en los barrios populares, el crecimiento de casos de coronavirus “es mucho mayor”.

“Argentina no inventó nada, no es una isla en el mundo donde la cuarentena no existe, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo Cahn a Radio 10.

En tanto, en América Latina, Brasil, que con más de 10.000 muertes y más de 159.000 infectados es el octavo país del mundo más golpeado por la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro desoye recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso expresó que este fin de semana haría un asado para miles de invitados, aunque terminó desdiciéndose.

