Otra caída: El dólar bajó $5 y cerró a $1450

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

En la rueda de este jueves, la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue se mantiene sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.077 millones (el dato es dado a conocer por el BCRA con 24 horas de retardo).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

