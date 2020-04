Osvaldo Arduh: "Si todo se resuelve, el objetivo es acomodar al equipo en playoffs"

"Desde el momento en que se regularice deberemos ver cómo se juega y con qué planteles. El objetivo es tratar de acomodar al equipo en zona de playoffs. Ese es el desafío. Estamos cerca y mejorando algunas situaciones podemos lograrlo", afirmó el entrenador de Atenas al departamento de prensa del club.

Antes de la suspensión de la temporada, Atenas marchaba en el puesto 16° con un récord negativo de 10 victorias y 15 derrotas, sin poder ganar dos partidos de forma consecutiva y con una clara irregularidad. A pesar de ello, el equipo del "Turco" logró distanciarse de los puestos de abajo y quedó en la zona que clasifica a la liguilla (9° al 16°). Los equipos que pelean por entrar a los playoffs, la liguilla y la permanencia

Sin embargo el 14 de marzo la temporada se dio por suspendida temporalmente hasta el 30 de marzo, pero diez días antes de llegar a esa fecha, la AdC decidió suspender la competencia por 30 días más posteriores al 31 de marzo, postergando así la temporada hasta el mes de mayo. Todavía sin un panorama claro, tanto clubes como dirigentes, tienen la intención de terminar la temporada sea como sea. Todo dependerá del desarrollo de la pandemia y las medidas que tome el gobierno nacional.

En ese sentido, el entrenador del "Griego" opinó sobre una posible fecha de regreso y dijo que, "es complicado, pero en caso de darse por todo lo que se viene hablando, creo que no sería antes de julio. Habría que ver cómo se establece la conformación de los planteles para seguir con la competencia. Es una situación que habrá que ponerla sobre la mesa y discutir los pasos a seguir".

A su vez, explicó que, "es una situación que no se ha vivido en el mundo entero. Uno no sabe bien como transitarla. No todos tienen la dimensión de lo que está pasando. No hemos tomado real conciencia y se vive como todo, tratando de respetar y cumplir las normas de prevención que se han impuesto. Es una situación muy rara, incómoda".

¿Se puede programar algo sabiendo la incertidumbre reinante sobre el regreso de la actividad?

No, nada. Hay una incertidumbre total. Y si uno no sabe al menos cuándo regresaría la actividad se hace imposible planificar. Así es que estamos a la espera de lo que suceda para recién a partir de ahí, con alguna confirmación, poder empezar a trabajar a futuro.

¿Estás en contacto con los jugadores haciéndoles algún seguimiento?

Permanentemente, por todos los medios. Cada uno tiene una rutina programada por el preparador físico, pedimos videos y nos los envían. Así también charlas grupales que los incluye a ellos, al cuerpo técnico y a Bruno Lábaque, con quien tenemos diálogo constante.

Para el momento en que se regularice todo esto? ¿Cuáles son los objetivos o desafíos deportivos propuestos?

Desde el momento en que se regularice deberemos ver cómo se juga y con qué planteles. El objetivo es tratar de acomodar al equipo en zona de playoffs. Ese es el desafío. Estamos cerca y mejorando algunas situaciones podemos lograrlo. De todos modos hay muchas incógnitas e inclusive de seguirse jugando el torneo deberá reestructurarse. Pero aquí estamos, atentos y listos para retomar el trabajo cuando corresponda.

Fuente: Gentileza Prensa Atenas.

