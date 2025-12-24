Conéctate con nosotros

Oro: la Justicia obligó al Banco Central a aclarar movimientos que hizo al exterior

Imagen del BCRA.

La Justicia dictaminó este martes que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debe transparentar los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio a conocer  el fallo sobre los movimientos que hizo el Central con los lingotes de oro. En ese sentido, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani detallaron que el Banco Central omitió explicar “punto por punto” los motivos de la reserva para cada dato en particular.

Previamente, la entidad que preside Santiago Bausili se había amparado bajo el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, explicando que revelar los datos sobre la extracción del oro “pondría en riesgo la seguridad de las reservas y la estabilidad financiera del país”.

Ahora, la entidad financiera deberá decidir si entrega la documentación o fundamenta -de forma técnica- los puntos que presentan un peligro la estabilidad financiera.

Un año atrás, el gremio que conduce el diputado peronista Sergio Palazzo había solicitado un pedido de acceso a la información pública para que  Bausili conteste “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas” del organismo “con destino al exterior”.

“Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017”.

Según Palazzo, el 7 de junio del 2024 “hubo una partida” y el 28 del mismo mes “hubo otra”.

Días después, el ministro de Economía Luis Caputo respondió ante la incertidumbre generada, y aclaró que si se movían al exterior era “una medida muy positiva” porque le permite al país obtener rendimientos por esa colocación que no se podrían hacer de otra manera.

“Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera podes obtener retornos”, indicó el funcionario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
