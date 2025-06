[Opinión] Quiénes son los beneficiarios de la crisis del transporte público en Córdoba

En un pésimo momento económico generalizado en todo el país, sumado a la marcada pérdida de poder adquisitivo que vive el pueblo argentino en su conjunto, llevar un boleto de transporte público de pasajeros en general a $1.580 es algo verdaderamente inadmisible e inaceptable. ¿En qué planeta viven los políticos cordobeses?

A esto, hay que agregar la crisis aguda (y algunos dicen que ya es terminal), en la que han sumergido al servicio público automotor que brinda el taxi en Córdoba Capital, por una marcada inacción municipal frente a la competencia desleal que hace tiempo sufren de las apps extranjeras (provocando la devolución de licencias de titulares y pérdidas de puestos de trabajo de choferes), disminuyendo el número de vehículos necesarios en la calle para transportar cordobesas y cordobeses.

Si el colectivo deja de ser una opción junto al taxi, por decisiones incorrectas o raíz de falta de decisiones por parte de la política local, probablemente entonces el gran beneficiado sería el transporte por apps extranjeras que sigue pululando y destruyendo de a poco al transporte público en Córdoba Capital.

Diera la impresión que el Municipio de Córdoba (al igual que el del resto del país), continuara alineado en sus políticas públicas en materia de transporte público, con el gobierno libertario del Presidente Milei, quien dijo en una entrevista que venía a destruir el Estado desde adentro. ¡El Estado somos todos Señor Presidente!

¿Qué ciudadana o ciudadano con el precio actual del boleto (hablamos de usuarios en general), podría pagarlo diariamente? No todos acceden a ciertos beneficios, como es el caso por ejemplo de los estudiantes. ¿Cómo hará la masa mayoritaria de usuarios de transporte público urbano de pasajeros para continuar manejándose mediante este medio de transporte? Se tornará prácticamente imposible de pagar, afectando claramente a quienes deben recorrer medianas o grandes distancias.

¿Qué ciudadana o ciudadano con la tarifa municipal va a seguir usando taxi, si desde hace tiempo prolifera a pasos agigantados el transporte ilegal mediante apps extranjeras en Córdoba Capital, “por su precio más barato”? En la práctica, en esta ciudad, continúan desarrollando esta actividad ilegal las apps extranjeras que hace años funcionan, ante un Estado que se hace el distraído y que en determinados momentos, hace algo de “acting” como para decir que hace algo, pero no lo que debe en realidad.

No se combatió fuertemente al transporte ilegal por apps extranjeras en Córdoba Capital (hablamos de las primeras firmas que llegaron), sino que además, han desembarcado nuevas apps extranjeras de transporte, al demostrar ser terreno fértil al parecer para hacer lo suyo.

Observamos así, un Estado municipal que no protege su propio sistema de transporte público automotor (taxi), un Estado municipal que no sanciona fuertemente el transporte ilegal, pero además por estos días vimos un Estado municipal que promueve a través de sus concejales, la llamada “legalización de las apps extranjeras de transporte”, para en la práctica terminar de romper el sistema de transporte público automotor municipal, para pretender que quienes desde hacen años funcionan en la ilegalidad, sean legales. Que buen ejemplo bajan a los ciudadanos. Se castiga a quienes trabajan por dentro de la Ley, y se premia a quienes la violan sistemáticamente.

¿El próximo paso por parte del municipio y de sus concejales sería por ejemplo, legalizar a los manteros para que ubiquen en el microcentro de Córdoba Capital y fundan a todos los comerciantes que pagan alquileres, impuestos y servicios legalmente? ¿Sería habilitar colectivos particulares que también usen apps extranjeras y fundan a las Empresas de Transporte Urbano de Pasajeros?¡Por favor, que les pasa!

Vemos constantemente en nuestra Córdoba Capital, a medios de comunicación que hacen lobby escandalosamente por las apps extranjeras (quizás producto de importantes pautas publicitarias que les paguen), dirigentes políticos que más que representantes del pueblo parecen ceos de las apps extranjeras (¿serían, acaso, estas firmas extranjeras, aportantes en sus campañas electorales?).

Una ciudadanía que hoy no pueda hacer frente al pago del boleto del colectivo o la tarifa del taxi, se volcaría masivamente al uso de estas apps extranjeras de transporte “más baratas”, con los posibles riesgos y peligros que conllevarían para sus eventuales usuarios (en materia de seguridad, legalidad, seguro, uso de datos personales, términos y condiciones del servicio, entre muchas otras cosas más), siendo el máximo responsable ante cualquier hecho de gravedad, la Municipalidad de Córdoba, en primer lugar.

Es muy preocupante y alarmante lo que sucede en Córdoba Capital en materia de transporte. En ningún gobierno municipal (incluyendo de otros signos políticos partidarios), el transporte público municipal estuvo como en la actualidad. La gran mayoría de nosotros, no queremos un gobierno municipal cordobés, con políticas libertarias. No queremos un boleto de transporte urbano de pasajeros impagable. No queremos crisis en el transporte público automotor del taxi. Lo público debe ser siempre la prioridad de un Estado, con un gobierno de patriotas.

Genera asco, rechazo y un marcado malestar, que hayan dirigentes políticos en Córdoba que digan ser peronistas o radicales y que gestionen como libertarios. No imagino a Juan Domingo Perón, por ejemplo, promoviendo intereses extranjeros por encima de los nacionales. Basta de políticas libertarias en Córdoba. Basta de promover lo extranjero y desproteger lo estatal. Si así no lo hicieron, entonces que Dios y la Patria se los demanden.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado y asesor del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.