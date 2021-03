[Opinión] Proyecto de ganancias: ¿solución de fondo o parche electoral?

Históricamente el movimiento obrero argentino, viene pidiendo la eliminación de la aplicación del impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados (una lucha que claramente fue abandonada desde hace un largo tiempo, por razones que no entendemos).

Ganancias, es uno de los temas vinculados a la clase trabajadora que ha venido siendo utilizado como caballito de batalla en época electoral, especialmente para la Presidencia de la Nación, por dirigentes políticos como Mauricio Macri (que incumplió su promesa durante cuatro años de gestión), el propio Sergio Massa (que impulsa el proyecto de ley que actualmente se trata en el Congreso), y muchos más.

Lo que resulta muy llamativo es que desde la propia clase política se pregonó la necesidad de poner fin a la aplicación de Ganancias a activos y pasivos, algo que solo se usó para llevar adelante bellos discursos demagógicos y para sumar votos en elecciones presidenciales.

Pero lo más preocupante, es el gran cambio de discurso de muchos dirigentes sindicales (quizás alineándose más con la política partidaria, que con los propios trabajadores y jubilados afiliados que dicen representar), que en el pasado hacían reiteradas movilizaciones locales, provinciales y hasta nacionales pidiendo la eliminación de este tributo.

Contrario a sus propios discursos y acciones, hoy en día se los ve en fotos, en discursos y en reportajes periodísticos apoyando el proyecto del oficialismo, que solo sube el piso pero que no elimina su aplicación a trabajadores y jubilados definitivamente.

Un proyecto que hasta ahora solo sube el piso de quienes no pagarían, pero olvidamos que en la Argentina se discuten paritarias debido a la gran inflación existente, y eso conlleva actualización de salarios.

Hay que leer detalladamente en el proyecto, el destino de las escalas que actualmente existen, y qué alícuota pasarán a pagar aquellos trabajadores y jubilados que superen el nuevo piso propuesto, a partir del que se comenzaría a pagar nuevamente este nefasto tributo.

¿En la práctica, este proyecto de ley sobre el Impuesto a las Ganancias termina siendo una solución real o un simple parche electoral ante elecciones de medio término?

Si buscamos cualquier diccionario que tengamos en casa, y leemos las definiciones de salario y jubilación, claramente podremos advertir que de ninguna de ellas se desprende que haya ganancia alguna. ¿Entonces por qué el salario y la jubilación, pagan Ganancias en nuestro país desde hace décadas?

¿Acaso, eliminando ese tributo nefasto, confiscatorio, regresivo y de corte neoliberal, a activos y pasivos no generaría que en sus bolsillos tengan más dinero?

Ese dinero, terminaría reactivando un destruido mercado interno nacional por políticas erradas de los últimos tiempos.

Al Estado, ingresarían esos mismos fondos a través de otros impuestos.

Pasa hasta por sentido común.

Pero reitero, la credibilidad de la dirigencia política y sindical, pasa por lo que se dice y por lo que se hace.

No se puede prometer en campaña electoral, que de ser Presidente, los trabajadores no pagarán más impuesto a las Ganancias y una vez llegado al poder, no cumplir esa promesa electoral al pueblo trabajador.

No se puede ser candidato a presidente y prometer que si gana, va a terminar con Ganancias para trabajadores y jubilados, pero llegando al Congreso solo impulsar un proyecto para que siga aplicándose con algunos cambios nomás.

Pero siendo dirigente sindical, no se puede venir luchando desde hace años por la eliminación del tributo para activos y pasivos, difundiendo públicamente esta posición, y de repente cambiar el discurso y salir a aplaudir un proyecto que solo sube el piso, pero que no resuelve la cuestión de fondo.

Esas acciones también terminan haciendo que parte del sindicalismo argentino pierda el respeto y la confianza no solo de sus propios afiliados activos y pasivos, sino también del pueblo.

En los próximos meses, todos los activos y pasivos sabremos, si el Proyecto de ganancias que hoy se discute y que han parte del sindicalismo apoya, termina siendo una solución de fondo, o si por el contrario como en otras oportunidades, termina siendo un parche electoral más.

Si existe una agrupación gremial que ha hecho y sigue haciendo pública su posición de que los trabajadores y jubilados argentinos no deben pagar más impuesto a las Ganancias, es la Intersindical Argentina, un espacio gremial que surgió en Córdoba a instancias de la Agrupación Lucifuercista de Córdoba 29 de Mayo, y de un grupo de dirigentes sindicales de distintas provincias que vienen trabajando en la agenda del activo y pasivo argentino, con absoluta independencia política.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista y delegado gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

