[OPINIÓN] ¿Por qué y para quiénes luchamos?

(Por Marcelo Cossar*) Pedí, junto a otros legisladores de mi partido y del PRO, que la Bonificación Anual por Eficiencia BAE que cobra el personal de Epec, este año sea recibida por los trabajadores de la salud.

La verdad no está escrita. La verdad es una búsqueda y ayer me pregunté muchas veces si me había equivocado (me lo pregunto a menudo buscando equivocarme cada vez menos). Pero está vez estoy seguro de que no me equivoqué, no nos equivocamos.

Tengo mensajes de gente que está de acuerdo y apoya la iniciativa. Tengo también mensajes de gente que considera que el proyecto de ley para redistribuir la BAE entre los trabajadores de salud y no entre el personal de Epec, es meterse con el salario de los trabajadores, enfrenta a trabajadores y estropea las banderas de la UCR. En la mayoría de esos mensajes, me acusan de no pensar, de pensar a corto plazo o de ser oportunista. No. Precisamente no. Al contrario. Esa es la superficie.

El fondo del proyecto es otro. El fondo del proyecto va contra los privilegios. Sean de izquierda o de derecha. Es fácil discutir la superficie. Nos hemos acostumbrado a discutir siempre la superficie. Lo difícil es discutir el fondo.

La BAE es dinero público, de una empresa autárquica pero pública. No es salario. Es una bonificación que se financia con el presupuesto de la empresa que debería generar utilidades, es decir, ganancias. El Gobierno de Córdoba esconde el déficit de esa empresa gestionada y vaciada desde hace 21 años por el peronismo que debiera generar sus propios ingresos, en el presupuesto.

La BAE, es un bono, es un premio por eficiencia en una empresa que lo único que no puede mostrar es eso. Un premio que, en el peor año de nuestra historia, me atrevo a decir, insumió 2.250 millones de pesos del dinero de los cordobeses para repartir beneficios a razón de $612.000 pesos por empleado promedio, sin descuentos y $434.000 pesos de bolsillo en promedio entre los 3.650 miembros de EPEC y digo miembros porque el personal jerárquico también lo percibe de manera proporcional.

No estamos discutiendo los alcances de la BAE de manera individual, ni la esencialidad del servicio de energía. Estamos discutiendo el destino de fondos públicos en un momento de extrema gravedad. ¿Qué hizo que cambiaran las cosas? La tragedia cambió las cosas.

Hace muy poco se publicaron datos de la pobreza, que en Córdoba supera ampliamente el 40 por ciento. El mismo gobierno reconoce que el 50 por ciento de los cordobeses recibe alguna ayuda alimentaria. En los comedores se duplicó la demanda de raciones y hay gente que se anota en lista de espera. En lista de espera de un plato de comida.

En seis meses, se perdieron 103 mil empleos en el Gran Córdoba. La realidad es muy muy diferente a la de hace un año atrás.

Los 2.250 millones de pesos destinados al pago de la última BAE (2020) representan:

-Reforzar el PAICOR en un 25 %, incluyendo 68 mil niños y niñas.

-37,5 veces el programa de Comedores Asistidos.

-4,5 veces el total del Fondo Permanente para Situaciones de Desastre.

-35.714 líneas de créditos de ayuda para despensas y pequeños comercios.

-45 veces el programa de Ayuda a la Comunidad.

-9.000 líneas de créditos productivos de 250 mil pesos.

-14,5 veces el monto del Programa de Inserción Profesional (PIP).

-2,3 veces el total de la Tarjeta Social.

-7 veces el Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones (PILA).

-3 veces lo que se gasta en PPP Aprendiz.

-4 veces el monto TOTAL de las últimas medidas anunciadas por el gobierno para auxiliar a comerciantes que no dan más

El personal de salud, que alcanza a 12.660 personas y cuyo sueldo promedio es de 70 mil pesos va a cobrar un bono que, en el mejor de los casos, llegará a $6.500 pesos promedio. Es el equipo sanitario que desde el minuto uno de la emergencia está en la primera línea, no para, no descansa, no puede (y no quiere) decir no.

Con este proyecto queremos hacer pública la voz de muchos cordobeses que quieren, como yo, como nosotros, que el dinero de sus impuestos que financia al Estado, beneficie por única vez y en esta situación excepcional, a quienes están haciendo un esfuerzo extraordinario. Propone re-dirigir los fondos públicos a quienes están dejando su vida por salvar la nuestra.

Creo humildemente que el debate que abrió este proyecto es apenas un esbozo de las discusiones y los lugares en los que deberemos estar a partir de ahora. Lugares incómodos donde tenemos que participar y decidir si realmente queremos cambiar las cosas. No en la superficie, en el fondo. En el por qué y para quiénes luchamos.

* Marcelo Cossar es legislador Provincial por la UCR.

VER PROYECTO LEY SALUD BAE – 2021.

