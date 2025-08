[Opinión] Los trabajadores necesitan nuevos cuadros sindicales

Muchos dirigentes en nuestro país han cumplido un ciclo al frente de las distintas organizaciones gremiales. Claramente, se observa, en la mayoría de los casos, a personas que han sufrido el desgaste en la gestión, quizás por estar allí durante décadas (casi como fueran reyes de una monarquía), por falta de nuevos logros y conquistas, por pérdida de independencia partidaria, por causas judiciales personales que pesan sobre sus espaldas y los condicionan a la hora de luchar, o por haber usado esos lugares solo como trampolín para saltar a algún cargo político.

El caso más emblemático de una gestión sindical que evidencia un rotundo fracaso, y que le viene costando demasiado caro a todo el pueblo trabajador, es la actual C.G.T. nacional. Con ese increíble invento de ser conducida por tres personas, yendo incluso en contra de las propias reglas de la naturaleza, pues ningún cuerpo normal puede tener tres cabezas y además funcionar bien.

Una central obrera nacional que, en vez de defender incansablemente los derechos de los trabajadores en actividad y los trabajadores jubilados, se ha dedicado a ser aplaudidora serial y colaboracionista de los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Tener a la Argentina con más de un 60% de los trabajadores viviendo en la informalidad, es un fracaso sindical. Tener a la Argentina con más del 80% de los trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza, muchos de ellos con ingresos de indigencia y pluriempleo para subsistir, es un fracaso sindical. Tener a la Argentina con gobernantes que no solo ajustan salarios, sino que además eliminan derechos laborales históricos para apuntar a que todos los trabajadores registrados que quedan (la minoría), pasen a ser monotributistas y bajo sistemas de trabajo que implican nuevas formas de esclavitud laboral moderna en pleno siglo XXI (como es ser chofer de aplicaciones extranjeras), es un fracaso sindical. Tener a la Argentina con los trabajadores jubilados con ingresos de indigencia, que son molidos a palos todos los días miércoles (sin que nada pase), y que por estos días peligran hasta a sus propias vidas por lo que se hace con ellos, es un fracaso sindical.

Una provincia con dirigentes sindicales que no luchan para que termine una eterna intervención que lleva más de veinte años en la Caja de Jubilaciones de Córdoba y que tiene leyes con recorte de haberes jubilatorios, es también un fracaso sindical. Dirigentes sindicales a quienes les han eliminado derechos laborales que están en sus convenios colectivos de trabajo, que les han privatizado prácticamente la mayoría de los sectores de trabajos de su actividad, con representados que han perdido drásticamente su poder adquisitivo, entre muchas otras cosas más y miran para otro lado fingiendo demencia, es un fracaso sindical.

El fracaso sindical, se visibiliza en el aumento de renuncias a las afiliaciones. Quienes aún les queda algo de dignidad, y calientan sillones en cargos de sindicatos sin justificarlos y perjudicando a los propios afiliados directamente, si tuvieran algo de dignidad deberían dar un paso al costado y no seguir haciendo daño a todo un gremio. Tener actos de grandeza, a veces, hace la diferencia.

En un sector importante del sindicalismo de la República Argentina, se vive una clara crisis de representación y eso ya no se puede negar. Afiliados que no creen más en sus dirigentes gremiales, empresarios y gobernantes libertarios o peronistas y radicales con peluca, que con este cuadro de debilidad ponen quinta y arrasan todos los derechos laborales que puedan a su lado, porque no hay quien defienda a nadie.

La única salida que queda, antes de que todo esto también termine en un que “se vayan todos, pero en el ámbito sindical”, es que inicien lo antes posible procesos de transiciones para el pronto ingreso de nuevos cuadros sindicales en los sindicatos, con personas capacitadas, preparadas, con experiencia personal, con independencia política partidaria y sobre todo con ganas de luchar en serio para devolverle la dignidad perdida a todas y a todos los trabajadores que se representen.

No se puede seguir con un modelo que nuclea en condiciones sindicales a dirigentes, a sus familiares, a sus “amigotes”, y su club de aplaudidores por intereses personales, al frente de una organización sindical. Ese modelo ya fracasó y la realidad así lo ha demostrado.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado.

