[Opinión] Los “cipayos” quieren que todos los trabajadores argentinos sean Uber

Con la llegada de Macri al gobierno nacional, empezaron a llegar plataformas extranjeras de transporte de personas a nuestro país. En el año 2019, arribó la primera de ellas a Córdoba. Su desembarco disparó las alarmas en el sector del taxi. Fue en ese entonces el Sindicato de Peones de Taxi y su Secretario General (Héctor Miguel Arias), sumado a agrupaciones de taxis de la ciudad de Córdoba; quienes iniciaron un plan de lucha en las calles cordobesas y los obligaron a retroceder.

Con la llegada del actual gobierno nacional se anunció la desregulación del transporte público, que implica en la práctica, su destrucción y desaparición. Lamentablemente gobernadores de distintas provincias, intendentes y concejales, han sido funcionales a la política libertaria que pretende destrucción de todo lo público, en este caso del transporte.

Ningún gobernador puede hacerse el desentendido en el tema, menos cuando intendentes de su mismo signo político partidario, son los promotores de lo que se denomina “La legalización de las apps extranjeras”. Vergonzoso es ver el papel lamentable que están haciendo los intendentes, en respaldar este tema en sus ciudades. Ni hablar de concejales, que lejos de trabajar como representantes del pueblo, diera la impresión que se hubieran convertido en Ceos de estas multinacionales.

Por estos días tenemos “cipayos” y “anti Patria” en esta Nación, disfrazados de representantes del pueblo argentino, que parecen buenos alumnos del topo que destruye el Estado por dentro. Cualquier representante del pueblo, debería anteponer siempre los intereses de la Patria, por encima de los intereses foráneos. Permitir que el desembarco masivo de estas apps, inicie el camino de la desaparición del taxi y del remis implicaría de alguna manera también, traicionar los intereses de la Patria.

¿Hacer ingresar estas aplicaciones externas, para que en el corto y mediano plazo manejen el transporte local, no sería acaso una forma de cesión de soberanía estatal? ¿Cuál es la verdadera razón por la que las impulsan los políticos? Que no sean demagogos, diciendo que la gente lo pide. ¿Con ese criterio, si la gente les pide que renuncien y se vayan, ellos también lo harían? ¿En este camino, legalizarían próximamente la instalación masiva de manteros, para que fundan a todos los comerciantes del microcentro de la ciudad de Córdoba? ¿Qué más sigue? ¿Qué tienen en la cabeza?

Estas firmas del exterior, fugan capitales a sus casas matrices afuera y no invierten en la República Argentina. Tienen reclamos por evasión tributaria de hace años y hasta la actualidad, tienen a sus trabajadores bajo un sistema de esclavitud moderna del siglo XXI con el uso de monotributo para no registrarlos conforme lo establecen las leyes laborales argentinas, sus términos y condiciones son en desmedro de los usuarios que las usan, nadie controla el uso de los datos personales que manejan de las personas, no tienen la cobertura de seguro necesaria en caso de siniestros, y son el más claro ejemplo de precarización laboral y competencia desleal que hay actualmente en nuestra Nación y en todo el mundo.

¿Para que las queremos? En la ciudad de Córdoba, se apunta a que aumente por lo tanto el número de choferes de aplicaciones (monotributistas), y que desaparezcan los choferes de taxi y remis (trabajadores en relación de dependencia con vacaciones, aguinaldo, y otros derechos laborales que no tienen quienes manejan esas aplicaciones). Más trabajo esclavo y menos trabajo digno. Esto es fomentar el aumento de la informalidad laboral y la regresividad en materia laboral. Esto es absolutamente inconstitucional.

Días atrás en un noticiero, entrevistaban al dueño de un establecimiento textil que se ha fundido prácticamente por las políticas nefastas del gobierno nacional. ¿Saben qué hace hoy para subsistir? Se convirtió en chófer de aplicación. ¿La política cipaya que tenemos, desea fervientemente que todos los trabajadores argentinos sean Uber?¿Acaso quieren a todos los trabajadores precarizados, pobres y sin derechos laborales? Ha llegado el tiempo que Dios y la Patria empiecen a demandar a la dirigencia cipaya y anti Patria, que aspira a destruir la República Argentina para convertirnos en una colonia o factoría.

Es tiempo que el taxi y el remis, luchen con todas las herramientas que tengan disponibles dentro del marco de las Leyes, para la continuidad de todas sus fuentes de trabajo, porque de lo contrario terminarán extinguidos como actividad.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.