[Opinión] “Lo único que le interesa al gobierno es la foto del inicio de las clases”

(Walter Gispert *). El próximo lunes 24 de febrero dará inicio un nuevo ciclo escolar en la Provincia de Córdoba. Una vez más, el comienzo de clases se da en un contexto de incertidumbre para los docentes, quienes llegan a esta instancia sin un acuerdo salarial con el Gobierno Provincial. Estamos preocupados porque, una vez más, faltó previsión y no hubo negociación.

Como ha sucedido en los últimos 25 años, el Gobierno llega al inicio de clases sin haber resuelto la cuestión salarial. La estrategia es clara: garantizar la foto del acto de apertura escolar y luego ver cómo se sigue. En lugar de convocar a paritarias con tiempo suficiente, en enero o a comienzos de febrero, se patea el conflicto para adelante, esperando que la presión de la ciudadanía recaiga sobre los docentes.

Por supuesto que nuestra preocupación no se limita a los salarios, sino que se extiende a la infraestructura escolar y a las condiciones laborales del sector educativo. No se trata solo de los sueldos. También hay problemas de infraestructura que afectan la enseñanza, pero garantizar condiciones dignas para los docentes, es clave para el sistema educativo. Lamentablemente, esto no parece ser prioridad para el Gobierno.

Si bien el lunes 24 los alumnos comenzarán a asistir a las aulas, los docentes ya iniciaron sus tareas en un marco de incertidumbre. Por eso cuestionamos el discurso oficial respecto a los salarios. El Gobierno insiste en decir que en Córdoba se pagan los sueldos más altos del país, pero ese relato no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido en 2024. Los docentes siguen trabajando en condiciones de precariedad e incertidumbre.

Hemos señalado esta situación en cuando oportunidad hemos tenido pero nuestras voces, al igual que en otros temas de gran interés para la ciudadanía, no tienen resonancia en la Unicameral. El gobierno de Llaryora busca un 24 de febrero con actos de inicio de clases y que la foto se replique en los medios. Lo que suceda después, parece no ser una prioridad para este gobierno.

* Walter Gispert, legislador del Frente Cívico. Ex profesor y delegado gremial docente.

