[Opinión] La crisis del agua como modelo político

(Por Eduardo Fernández *) En estos días pudimos advertir la situación sobre la falta de agua en la Provincia, que muchas y muchos atribuyeron a las altas temperaturas, pero que era previsible luego de las múltiples advertencias que hicimos sobre las consecuencias que trae el modelo político implantado en Córdoba.

La falta de agua en muchas ciudades y departamentos ha dejado en claro que en Córdoba no hay infraestructura que sostenga las decisiones políticas que tomaron en estos años algunos dirigentes junto a sectores del poder económico cordobés, sostenido bajo un proyecto político que fomenta la desigualdad económica y social. Es claro que la explotación de nuestros recursos ambientales a destajo, no sólo que no trae beneficios a la población en su conjunto, sino que ha traído mayor inequidad y desigualdad.

Por ejemplo, la idea de metropolización de Córdoba que entre otros actores impulsa el Intendente capitalino Martín Llaryora, forma parte de un plan sistemático para hacer crecer el Gran Córdoba (que ya viene ejecutando Schiaretti), y que no cuenta con un proyecto que financie esa expansión para que quienes ya habitan esos lugares no sufran las consecuencias de lo que implica esta acción desordenada.

Profundizando más la idea, los recursos siempre aparecen para que quienes más tienen puedan vivir con todos los servicios básicos, esto en contrapartida de los que menos tienen, que son quienes mayoritariamente sufren la falta de agua en este caso. Estas prioridades que vemos que toma este Gobierno provincial, son un claro reflejo de su proyecto político, que termina generando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase.

En otro orden tampoco se contemplan las consecuencias sobre aquellos procesos productivos que dependen del monte nativo y el agua, que son muchos y que le dan sustento a miles de familias cordobesas, que prácticamente no interesan en el esquema productivo de la gestión provincial. Ni hablar de las implicancias en otras prácticas como el turismo o la industria, que claramente se ven afectadas por la falta y la calidad del agua.

La crisis ambiental de Córdoba no es sólo parte de un desdén hacia el cuidado de la salud y de nuestro entorno de la gestión de Hacemos por Córdoba, sino que tiene que ver con un modelo económico extractivista e individualista, que sigue generando privilegios a algunos pocos sectores, que acumulan más y más poder en una Provincia que además se encuentra entre los distritos con los mayores índices de desigualdad y pobreza del país.

Hay que priorizar el agua como un acto político. Cuando los movimientos y organizaciones exigen acuerdo social y legitimidad de parte de los Gobiernos, se refieren a recuperar el sentido de escuchar, de consultar, de saber cuáles son las prioridades de cada pueblo. No puede haber dirigentes políticos tan alejados de la realidad.

En este marco quiero solidarizarme con cada asamblea, organización y ciudadano que en estos días se movilizaron y sufren la situación en cada punto de la Provincia. A ellas y a ellos quiero decirles que seguiremos luchando por la conformación de un espacio que priorice a una generación de dirigentes políticos que no sólo entiendan la gravedad de la problemática ambiental, sino que la compartan, que la afronten y que pongan manos a la obra para aportar soluciones urgentes y con sentido estratégico. Porque a la problemática no se le hará frente en soledad con una lógica soberbia e individualista, sino ampliando las convocatorias, abriendo las discusiones y llamando a quienes realmente saben y pueden aportar soluciones técnicas y políticas.

* Eduardo Fernández es diputado por el Frente de Todos, Córdoba.

