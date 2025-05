[Opinión] El taxi va camino a desaparecer si no aparecen político “patriotas”

Se ha venido instalando en distintos puntos de la República Argentina uno de los mayores modelos actuales de lo que es un mecanismo de flexibilización y de auto explotación laboral, que hoy ha puesto en riesgo de extinción al taxi, antes que nada, por la carencia de dirigentes políticos patriotas y por la proliferación de políticos cipayos. Por lo tanto, se necesita que aparezcan políticos patriotas, para que el taxi no desaparezca.

Se trata de un servicio ilegal de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son de taxis).

Son, en todos los casos, empresas multinacionales extranjeras que desembarcan en aquellos territorios en los que el propio Estado no cuida las fuentes de trabajos locales, y fundamentalmente, los derechos laborales que tienen los trabajadores, derechos que se encuentran previstos y garantizados no solo en leyes laborales vigentes en la propia Constitución Provincial (Córdoba) y en la Constitución Nacional.

Se observa que este transporte de personas ilegal por aplicaciones extranjeras particularmente, avanza en territorios en los cuales quienes legislan en los concejos deliberantes promueven más los intereses extranjeros, que los nacionales (por eso les cabe perfectamente el término de políticos cipayos).

Para que no haya grises, se debería vislumbrar una contundente decisión política de prohibir expresamente por ordenanza este servicio de transporte no habilitado por el Municipio, porque tienen la potestad para hacerlo.

Las preguntas que se tendrían que hacer a intendentes y concejales, por ejemplo, en Córdoba, Río Cuarto, y Villa María, entre otras ciudades cordobesas serían las siguientes: ¿Qué intereses defienden Ustedes? ¿Los de los taxistas los de Multinacionales Extranjeras? ¿Cuántas licencias de taxi se han devuelto en sus ciudades, por causa de la insoportable competencia desleal que funde a titulares y genera despidos de choferes de esta actividad legal?

Todos los países serios del mundo, defienden antes que nada el trabajo local, Siempre. Hablamos del primer mundo, con políticos que demuestran amar su Patria y resguardar el trabajo nacional.

Desde todos los municipios y concejos deliberantes del país, hay que proteger sin matices la actividad legal que llevan adelante los taxis (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente).

Es menester señalar, que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; ejercen una bestial competencia desleal en relación a la actividad del taxi.

Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable. Hay que desmitificar, que quienes conducen vehículos de Apps extranjeras son personas sin trabajo. Casi todos, tienen otro empleo y en horarios libres hacen un dinero extra así, en desmedro de quienes son verdaderos profesionales del volante y viven de ellos, es decir, los taxistas.

No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos nacionales, provinciales o municipales.

Hemos llegado a un grado de absurdo tan grande, que la política cipaya pide a los taxistas que usen estas apps para trabajar (cuando el taxi tiene sus propias apps nacionales hace años). En la práctica así, se alienta la devolución masiva de licencias y pérdidas de miles de puestos de trabajo. Un taxista que hace un viaje determinado, cobra la tarifa municipal correspondiente (la que marca el reloj). Haciendo el mismo viaje, un taxista cobraría alrededor de un 40% de lo que cobraría con la tarifa del municipio. O sea, se impulsa así, la auto explotación laboral del sector del taxi en el corto plazo, para posteriormente extinguirse como sistema de transporte público automotor.

Estamos en tiempos en los que quienes legislan en los concejos deliberantes y quienes gobiernan en los respectivos ejecutivos municipales, demuestren proteger el trabajo de la familia del taxi, pues en definitiva entre otras razones, es lo que tienen que hacer verdaderos representantes del pueblo sin a la vez olvidar, que ese mismo pueblo es quien les paga sus salarios para que sean eficientes en su labor, sin además promover a la vez regresividad laboral y salarial para quienes trabajan, y mucho menos fomentar sistemas de auto explotación laboral en pleno siglo XXI.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado y asesor del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.

