[Opinión] El legado político de Francisco

(Por Pablo Tissera*). Despedimos al Papa Francisco, quien nos deja una huella, una marca en la historia de nuestro país y del mundo entero. Fue un líder espiritual y político mundial con una mirada profundamente humanista promotora de la esperanza, que en sus doce años de pontificado logró poner al ser humano y la Casa Común, nuestra madre tierra, en el centro de la escena y de la agenda.

EL MILITANTE DE LAS CAUSAS JUSTAS

Fue un militante por la paz, el amor, la justicia social y el cuidado ambiental. Siempre del lado del Pueblo, poniéndose en el lugar de las y los humildes, siempre siguiendo los lineamientos de la doctrina social de la iglesia y el camino de su profundización.

Claramente fue muy molesto para las derechas liberales y conservadoras, que no dudaron en demonizarlo tildándolo entre otras barbaridades como “el maligno en la tierra”.

SU POSICIÓN FRENTE AL CAPITALISMO

Francisco nunca calló ante un sistema que pone el dinero y el individualismo en el centro de la escena. La defensa y su opción por los pobres trascendía la perspectiva caritativa y asistencial, pues planteaba que había que atacar las causas de la pobreza, él decía: “los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo, y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales.”

LAS BANDERAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ALTO

Levantó las banderas de la economía social, solidaria y popular, en el marco de su lucha por tierra, techo y trabajo para todos y todas. Decía “…el capitalismo continúa produciendo descartados… después trata de esconderlos…”, de allí su profundo compromiso con los movimientos sociales y los sindicatos, propiciando encuentros, y una importante visibilización con un claro mensaje de reconocimiento a su lucha.

SU PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN

Francisco repetía y repetía “Es necesario ir hacia el cambio de las reglas de juego del sistema económico social… Se deben resolver las causas estructurales de la pobreza, porque digámoslo sin miedo, este sistema ya no aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos…”, pero no quedaba allí la cosa.

Aludía, retomando a dichos del Papa Pio XI, que la única forma de desterrar las causas de la pobreza es con el compromiso político, porque la política es una de las formas más preciosas de la caridad cuando busca el bien común.

EL COMPROMISO POLÍTICO

Como dice Pepe Márquez, integrante del grupo Compromiso Francisco del cual soy parte también y autor del libro El Papa Francisco y la Doctrina Social de la Iglesia, “…el Papa viene a profundizar la Doctrina Social de la Iglesia, quien plantea: no es suficiente la limosna, el asistencialismo, es también necesario el compromiso político para transformar la injusta realidad en la que vivimos”.

EL LEGADO: ¿A QUIÉNES LLEGAR?

Para hablar del legado político que nos deja Francisco, quiero tomar arbitrariamente una carta que le respondió en Marzo del 2023 a Pepe Márquez después de que leyera el libro citado arriba, en la misma lo y nos instaba a todos y todas a trabajar su mensaje transformador en defensa de la dignidad de las y los pobres y de nuestra Casa Común, pero con quién? especialmente con las dirigencias políticas y las juventudes, quienes tienen las responsabilidades políticas y éticas tanto del presente como del futuro para que lo descartable se vuelva imprescindible.

En esa tarea estamos…

* Pablo Tissera es dirigente cooperativista y Presidente del Partido Solidario Córdoba.

—

