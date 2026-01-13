[Opinión] Carlos Paz sin agua

(Por Walter Gispert *). Históricamente Carlos Paz y la región han tenido problemas de suministro de agua, producto de los ciclos de sequía y por la falta de obras que actualicen el reservorio en estas épocas, otoño, invierno e inicio de la primavera.

Este año, la ciudad sufrió faltante de agua en pleno verano no por problemas de suministro, por el contrario, los afluentes están a su máximo esplendor. El gobierno local responsable de la planta potabilizadora que abastece a Carlos Paz y a las intendencias y comunas del sur atribuyó esta situación a la obstrucción del ingreso del agua a la planta por las crecientes. Falta de previsión e improvisación, claro con un impacto social y económico muy difícil de evaluar.

Pero no es solo la improvisación, es el resultado de una política que se lleva adelante en donde no se tuvo en cuenta los riesgos que significaba dejar años de experiencia en el tratamiento del servicio en manos que desconocen cómo actuar en caso de problemas. En donde no se incluyó a las otras localidades en el manejo del recurso, solo se las considera un cliente más.

El Gobierno avanzó y logró que el servicio de agua y cloacas no estén más en manos de la empresa local que por más de medio siglo lo presto. Seguramente la Coopi dio argumentos para que vecinos quisieran que esto pase, no tuvo autocrítica y hoy no tiene más el servicio.

La falta de agua es el resultado de esa acción política, además del servicio menos eficiente y de que no sabemos el costo real del mismo. Solo sabemos la tarifa, no cuanto le cuesta al presupuesto y por ende que servicios no se prestan por volcar esos recursos al agua.

El Gobierno se ha encargado de limitar o directamente hacer desaparecer todo espacio de discusión pública organizada. No sería honesto sino planteara que para lograrlo tuvo apoyo por acción u omisión de la Política Provincial.

El Concejo de Representantes directamente no está en la consideración de los vecinos por permanente utilización del número que garantiza la voluntad de Poder Ejecutivo, las organizaciones vecinales silenciadas, las instituciones económicas no expresan o lo hacen en voz muy baja las diferencias con un gobierno que tiene a la ciudad quieta o mejor dicho en una lenta caída.

Existen voces que intentan decir lo que está pasando o plantean las diferencias, pero no alcanza desde la política solo con acciones personales que, llegado el momento, no permiten construir una alternativa electoral que enfrente con éxito a este sistema en el que estamos.

Los partidos políticos, las organizaciones sociales y económicas que consideramos que la ciudad está en una pendiente peligrosa, en donde los muchos recursos solo son utilizados para garantizar una elección y no para resolver los múltiples problemas a los que nos enfrentamos, debemos encontrar un futuro proyecto común para que el camino del progreso y la convivencia regresen para los carlospacenses y para todos los vecinos de la región.

* Walter Gispert es legislador provincial (Frente Cívico).

