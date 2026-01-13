Olas gigantes en Santa Clara del Mar dejaron, al menos, un muerto y 35 heridos

Un joven de 29 años fallecido y alrededor de 35 heridos fue el saldo de la formación de olas gigantes en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar, a pocos kilómetros de Mar del Plata. El fenómeno que produjo olas de gran tamaño es conocido como Meteotsunami y se dispara a partir de eventos meteorológicos.

Según describieron los turistas que veranean en la Costa se produjo un “mini” tsunami en esa región bonaerense de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata. Según informó Canal 13 y medios locales, se registró el fallecimiento de Yair Amir Mano Núñez, que estaba pescando y fue arrastrado por la ola, sufriendo graves heridas.

VER Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar.

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes”. La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas.

El fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar en otras localidades cercanas de la costa atlántica.

En tanto, la meteoróloga Marina Fernandez explicó a Canal 13 que es un meteotsunami: “Si yo te agrego la palabra meteo adelante de la palabra tsunami, te estoy hablando que el responsable de ese movimiento de agua es la meteorología”.

Sobre lo sucedido, la meteoróloga explicó que pudo deberse a la existencia de un frente frío: “Generan tormentas y un cambio a la presión típico. Esa diferencia de presión se traslada, se copia, cuando tiene la misma frecuencia, con el agua. Entonces se entra en algo que se llama resonancia y hace que se amplifique esa onda y se llegue a niveles de agua altísimos”.

Por su parte, el geólogo Federico Isla explicó que el fenómeno se originó por vientos pamperos del oeste que rotaron repentinamente hacia el sudeste. Esta rotación produce lo que se denomina una “marea meteorológica”, elevando el oleaje de forma violenta y sin previo aviso.

