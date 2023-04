Sin Macri candidato, qué pasa con Bullrich, Larreta, Cristina, Massa y Schiaretti

El escape de Mauricio Macri del escenario electoral abrió la puerta a un nuevo escenario más allá del escaso capital político que aún preservaba. No es inocuo su movimiento y tiene sus efectos concretos, tanto sobre el perfil que adquirirá la disputa en las elecciones presidenciales de este año, como los dirigentes y candidatos a los que fortalece y a los que debilita. Por supuesto, hay obviedades en ese ejercicio (el 75% de sus votos se movió hacía la figura de Patricia Bullrich y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pierde 5,4 puntos porcentuales -pp.-), pero también sorpresas (una parte de sus votos, los del interior, le dan volumen a la candidatura del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti).

La encuesta fue realizada entre el 27 y 29 de marzo, por la consultora Federico González y Asociados (FGA), y cuantifica las migraciones que produjo la renuncia del ex presidente Mauricio Macri a presentarse como candidato en los comicios presidenciales de este año. El estudio de opinión pública fue realizado a través de una encuesta online, en todo el país y con 1.800 casos. Su margen de error es + / – 3,5%.

Hay un primer dato para ubicar al resto: Macri poseía, según FGA, una intención de voto de 9,5% antes de comunicar por medio de un vídeo, el 26 de marzo de 2023, que no sería candidato a presidente en los comicios de este año. El trabajo releva no sólo la mudanza de sus adherentes sino el reacomodamiento del conjunto.

Una primera observación de la tabla del “antes y después” muestra que la principal beneficiada es Patricia Bullrich, que es casi suma cero para el libertario Javier Milei, y que pega en la línea de flotación de Cristina, que pierde 5,4 pp, un 25% de su apoyo electoral.

Mientras que, en términos de espacios partidarios, apuntala al Pro y a la UCR “acuerdista”; engorda al peronismo “no kirchnerista”; y golpea al peronismo y al kirchnerismo, en primer lugar, y a Facundo Manes, un radical autónomo, en segundo término, que pasa de 4,5 a 2,5% de intención de voto. Es decir, su salida deja sin antagonista o adversario a los “viejos” candidatos y favorece la irrupción “marginal”, al menos por ahora, de otros candidatos. Ese punto se observa en los leves movimientos hacia arriba de Wado De Pedro (peronista kirchnerista) de 0,5 a 0,8% y Jorge Capitanich (gobernador de Chaco y peronista kirchnerista) de 0 a 0,6%. También hay una traslación al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR sincrónica con el Pro) que crece de 1,8% a 2,5%.

Sin embargo, el principal beneficiado “extra” Pro es Juan Schiaretti. El gobernador cordobés que viene tratando de construir un espacio peronista no alineado con el FdT ni con CFK aparece como el candidato que más apoyo recibe luego de su salida. En el ranking de movimientos, ocupa el tercer lugar detrás de Bullrich y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El “hombre fuerte” del PJ cordobés se despertó el domingo con apenas 0,5% de intención de voto y pasó a 2,8% (+2,3 pp.) el lunes a la mañana. La cuestión, es que esa traslación se produce en el interior, pero no en CABA y Buenos Aires. Se trata de una buena y una mala noticia, porque le permite “sacar la cabeza” del lote del fondo, pero no le da pista en el corazón de la disputa política y electoral que es la región Metropolitana de Buenos Aires.

Para la “Gran interna” presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), los votantes de Macri se inclinan mayoritariamente por la dura Bullrich respecto de Rodríguez Larreta, en una proporción de 3 a 1. Con este aporte, la titular del Pro estira su distancia de 5,2 pp. a 10,6 pp. sobre el alcalde de CABA.

Del otro lado del mostrador también incide, porque debilita el caudal de Cristina, que pasa de 21,3% a 15,9% (-5,4 pp.). No es la única que “adelgaza” sin Macri en la pelea, también lima al ministro de Economía, Sergio Massa (de 10,4% a 8%, -2,4 pp.), el presidente Alberto Fernández (de 6,3% a 4,1%, -2,2 pp.) y el embajador en Brasil, Daniel Scioli (de 2,3% a 0,9%, -1,4 pp.).

Al libertario Javier Milei le aporta 1,6 pp., ya que pasa de 15,3% de intención de voto a 16,9%. Se trata de una migración mínima. Esta cifra confirma que su salida parece oxigenar a JxC y acotar la expansión del fenómeno Milei. Por lo menos, así se expresa en la nueva foto, ya que Bullrich -rival directa de Milei- salta 9 pp. versus 1,6 del libertario. Este valor le permite superarlo (20,7% versus 16,9%) cuando antes era derrotada en el mano a mano (11,7% versus 15,3%).

PARA ARRIBA

-Patricia Bullrich (Pro, JxC): De 11,7% a 20,7% (+9 pp.).

-Horacio Rodríguez Larreta (Pro, JxC): De 6,5% a 10,1% (+3,6 pp.).

-Juan Schiaretti (PJ no kirchnerista): De 0,5% a 2,8% (+2,3 pp.).

-Javier Milei (Libertario): De 15,3% a 16,9% (+1,6 pp.).

PARA ABAJO

-Cristina Fernández de Kirchner (FdT): De 21,3% a 15,9% (-5,4 pp.).

-Sergio Massa (FdT): De 10,4% a 8% (-2,4 pp.).

-Alberto Fernández (FdT): De 6,3% a 4,1% (-2,2 pp.).

-Facundo Manes (UCR, JxC): De 4,5 a 2,5% (-2 pp.).

