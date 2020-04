Números dorados: tres ex Atenas dueños del récord de puntos en la última década

En lo que va de esta década, tres jugadores que vistieron la camiseta de Atenas son dueños de las mejores marcas de puntos en un partido. Solo uno de ellos lo hizo defendiendo los colores verdes, y se trata de la marca más alta. Es verdad, ninguna de esas estadisticas sirvieron para cortar la sequía de 12 años sin títulos para el equipo más ganador de La Liga Nacional.

El podio lo integran Walter Herrmann, Leonardo Gutierrez y Donald Sims. La máxima fue de "El Conde" con 49 puntos para Atenas ante Lanús en la 2013/14 (victoria 107-80); muy cerquita quedó Leo Gutiérrez, quien firmó una planilla de 48 para el triunfo de Peñarol sobre Boca en 2010/11 (120-76), mientras que Sims también terminó con 48 para Regatas Corrientes frente a Estudiantes de Concordia (111-105) en la 2016/17.

WALTER HERRMANN

Una de las actuaciones individuales más espectaculares que se recuerdan en las últimas temporadas de la Liga Nacional fue la realizada el 24 de marzo de 2014 por Walter Herrmann ante Lanús. Con una efectividad de campo casi perfecta, lujos al estilo del "Conde" y un abuso a sus defensores, el alero del "Griego" demostró que no había nadie mejor que él en esa temporada, y por eso se llevó semanas más tarde, el premio al MVP del torneo.

Fue una noche perfecta del ex jugador de Detroit Pistons y Charlotte Bobcats en la NBA, con números más que llamativos: 15 de 20 en dobles, 3 de 6 en triples y 10 de 11 en libres. Además le agregó 7 rebotes y 3 asistencias en 37 minutos, para merecer una valoración de 59 puntos, la más alta en la temporada 2013-14.

"Cuando faltaban siete minutos, Arrigoni me quiso sacar para que descansara, pero le pedí que me dejara porque quería batir mi récord personal. Por suerte los chicos me ayudaron y lo pude lograr", admitió Walter en una nota post partido con Telám.

Con esa actuación, El santafesino quedó a cinco de los 54 tantos (máxima de puntos de un jugador de Atenas), que el "Escopetero" bahiense, Juan Alberto Espil, le convirtió a Ferro Carril Oeste, el 29 de septiembre de 1995.

LEONARDO GUTIERREZ

Inspirado, intratable y loco de atar, esa noche Leo Gutierrez no solo anotó 48 puntos, sino que quedó en la historia de La Liga Nacional al convertir 15 triples (máxima en un partido). Aquella actuación récord de "Leo" tuvo lugar en una abultada victoria de Peñarol sobre Boca (120-76) en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata en la temporada 2010/2011.

"Los récords son buenos pero no te dan títulos, son cosas que pasan en una temporada. Para que esto sirva tenemos que llegar a fin de temporada con un campeonato ganado", señaló aquella noche, el jugador que más títulos nacionales consiguió en la historia (10 campeonatos).

DONALD SIMS

Acostumbrados a tener extranjeros anotadores en La Liga, no podía faltar la presencia de un goleador nato como Donald Sims. El base-escolta estadounidense se lució jugando para Regatas, con 48 puntos y 58 de valoración (tercer máxima de la década), para forzar primero un suplementario y luego ganarle a Estudiantes por 111-105.

Justamente, con esa marca, Sims estableció la máxima cantidad de puntos en un juego para un jugador del "Fantasma" (la anterior era de Nicolás Gianella con 43 tantos).

