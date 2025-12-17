Nuevo encuentro de radicales: “No tenemos nada que ver con la derecha libertaria ni con el cordobesismo”

En la ciudad de Villa Carlos Paz se llevó a cabo la segunda reunión de dirigentes radicales que buscan generar “un espacio para impulsar la modernización del partido, la recuperación de su identidad histórica y un mayor protagonismo de los dirigentes del interior provincial”. La primera reunión se realizó en Mina Clavero, convocada por el intendente Luis Quiroga, y en esta oportunidad el anfitrión fue el ex legislador provincial Rodrigo Serna.

Del encuentro participaron Quiroga; Serna; el legislador provincial Dante Rossi; el ex presidente de la UCR Alberto Giménez; el tribuno de Cuentas de Río Segundo, Osvaldo Villalón; el ex presidente de la UCR de Tulumba, Arnoldo Quinteros; el dirigente de Villa Carlos Paz, Alberto Del Cura; la ex concejal de Cruz del Eje, Yanina Pérez; el secretario del Comité Provincia de la Juventud Radical, Santiago Salve; y los dirigentes capitalinos Walter González y Juan Pablo Mazzola. También conforman el espacio el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, el legislador, Sebastian Peralta y el tribuno de cuentas de San Francisco, Cristian Canalis.

Durante la reunión se analizó la situación política y partidaria del radicalismo cordobés y se coincidió en que “no existe futuro para la UCR si continúa atrapada en internas permanentes y acuerdos de cúpula, alejados de la sociedad y de sus verdaderos valores”. Los participantes “fueron contundentes al señalar que la UCR no puede seguir mendigando a La Libertad Avanza que la incluya en una alianza electoral, ni tampoco diluir su identidad en el cordobesismo”.

“No tenemos nada que ver con la derecha libertaria ni con el cordobesismo. El radicalismo tiene valores propios y debe expresarlos sin complejos”, señalaron a través de un documento dado a conocer este martes.

Asimismo, remarcaron la necesidad de “construir un programa claro, con propuestas concretas, que vuelva a conectar al partido con los cordobeses y lo reposicione como una verdadera opción de gobierno. La sociedad necesita saber qué proponemos y para qué queremos gobernar. Sin rumbo, sin identidad y sin programa, no hay futuro posible”.

También plantearon que “queremos un radicalismo que tenga rumbo, que defienda sus valores, que escuche al interior y que vuelva a ser protagonista del debate público”.

