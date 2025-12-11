Nueva agresión: Estados Unidos incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos incautó un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, según anunció el presidente Donald Trump el miércoles, lo que ha intensificado las tensiones entre ambos países . Trump dijo que asume que Estados Unidos se quedará con el petróleo. La acción estadounidense forma parte de los ataques contra el país caribeño para aislar y presionar la caída del gobierno de Nicolás Maduro. El móvil con el que EE.UU. intenta justificar las agresiones es el control del narcotráfico.

El mandatario hizo el comentario durante una mesa redonda en la Casa Blanca, afirmando que el petrolero fue incautado “por una muy buena razón”.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande”, dijo. “De hecho, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante y lo hablarán con otras personas”, reportó ABC News citando a Bloomberg.

Cuando un periodista le preguntó qué pasaría con el petróleo del barco, Trump respondió: “Bueno, lo conservaremos, supongo”, y agregó: “Supongo que nos quedaremos con el petróleo”. El presidente se negó a decir quién es el propietario del petrolero y no proporcionó más detalles.

Trump ha estado amenazando con extender la campaña de ataques estadounidenses, que ya lleva meses en marcha, contra supuestos barcos narcotraficantes en los océanos Caribe y Pacífico, a territorio venezolano.

Estados Unidos ha estado reforzando constantemente sus fuerzas militares en la zona y desplegó dos aviones de combate para sobrevolar el Golfo de Venezuela esta misma semana.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”, declaró Trump a la prensa durante una reunión de gabinete la semana pasada, al ser preguntado sobre los ataques de la administración en el mar. “Saben, la tierra es mucho más fácil… Y conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

