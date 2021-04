Santa Fe recibe al Renault Alaskan Tour en su cuarta parada federal

Luego de su paso por Córdoba, en donde más de 100 personas se registraron para realizar las Clínicas Off Road ofrecidas con la NUEVA RENAULT ALASKAN, Renault Argentina continúa recorriendo el país con su pick up mediana de producción nacional.

Bajo la propuesta Renault Life, la plataforma lifestyle de la marca, Renault llega a Santa Fe en su cuarta posta federal para continuar acercando su más reciente lanzamiento a aquellos clientes e interesados en vivir una experiencia novedosa y probar su más reciente lanzamiento.

Desde el miércoles 14 y hasta el sábado 17 de abril, se podrá enocntrar el RENAULT ALASKAN TOUR emplazado en el concesionario Macua de la ciudad de Santa Fe (ubicación aquí).

El RENAULT ALASKAN TOUR continuará su recorrido en Corrientes desde el miércoles 21 hasta el sábado 24 de abril, para finalizar el tour en la provincia de Buenos Aires, en donde realizará una parada en Pergamino desde el miércoles 28 de abril hasta el sábado 1 de mayo, y un despliegue en el predio ARAWAK (AMBA) durante dos semanas desde el miércoles 5 hasta el sábado 8 y desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de mayo.

Bajo esta propuesta itinerante y federal, Renault dispone de un stand móvil y ofrece Clínicas Off Road en las sedes para clientes interesados en la NUEVA RENAULT ALASKAN, además de la posibilidad de probar las diferentes versiones disponibles en el mercado. En las Clínicas Off Road cada intereado es acompañado por un instructor, quien se ocupa de presentarle la camioneta y explicarle la caja de carga, ángulos de entrada, de salida, de inclinación, pendientes, laterales, control de tracción, etc.

Como beneficio especial, todos aquellos que participen de las Clínicas OFF ROAD del RENAULT ALASKAN TOUR, accederán a un descuento especial del 5% de descuento en combustibles diésel de AXION Energy.

Los interesados pueden seguir las novedades y recorrido del RENAULT ALASKAN TOUR en https://www.renaultlife.com.ar/

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.