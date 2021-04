La primera foto de Schiaretti con Gill, Caserio y Estévez del Frente de Todos

Es la primera foto de la que se tiene memoria donde el gobernador Juan Schiaretti posa en una misma habitación con los principales referentes del Frente de Todos en Córdoba. Fue en su despacho del Centro Cívico cordobés. Hasta ahí fueron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Obras Públicas e intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill; el senador nacional, Carlos Caserio; y la diputada nacional, Gabriela Estévez. El motivo está vinculado a la gestión: Nación financiará obras por 2700 millones de pesos en 38 localidades de la provincia.

Sin embargo, esta reunión tiene también una lectura política, que es el “descongelamiento” de Caserio y el resto de los peronistas que integran el Frente de Todos por parte de Schiaretti, que hasta ayer se había comunicado con ellos a través de funcionarios y operadores del PJ provincial y los había relegado a los márgenes de su sistema.

Se sabe, Schiaretti tiene diálogo con el ministro del Interior, Wado de Pedro, en temas políticos; y un buen vínculo con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. En los últimos meses, los funcionarios de su gobierno han tejido una dinámica relación institucional con el Ministerio de Obras Públicas, que conduce el ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Allí, el interlocutor es el villamariense Gill.

Obras Públicas es un camino de ida y vuelta, que comunica directamente con el primer mandatario provincial, que necesita mostrar acción de su gobierno en ese terreno, en un momento en el que no puede acceder a financiamiento internacional. Y es la carta de presentación de Gill, uno de los referentes del frente peronista nacional en la provincia.

El gobernador y su entorno insistieron en que el encuentro forma parte de la relación institucional entre provincia y Nación.

Por su parte, Katopodis planteó que el gobierno de Alberto Fernández hizo crecer el flujo de fondos hacia la provincia y que la inversión ya es 35 por ciento en esta gestión a la de la gestión del ex presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

La reunión de ayer al mediodía hay que leerla en esa clave: permite a ambos peronismos mostrar que trabajan juntos.

El segundo plano es el acercamiento que intentan los principales operadores políticos del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández desde Buenos Aires con Schiaretti. La primera opción electoral que se plantean es sumarlo a la alianza del peronismo nacional. Es parte de la estrategia de unidad, señala uno de esos voceros a este medio, y también “una garantía de obtener el senador por la minoría”. Por cierto, el senador que renueva su mandato es Caserio, hoy enfrentado con el PJ cordobés que conduce Schiaretti. “Si las dos vertientes peronistas van unidas, se garantiza mantener el senador que se renueva. Es importante para la gobernabilidad”, explicó el mismo dirigente.

Pero semejante puesta en escena en el Panal, no quiere decir que haya un acuerdo electoral para las legislativas ya listo o esté en vías de estarlo. En el PJ cordobés, el círculo que rodea a Schiaretti asegura que no habrá alianza con el Frente de Todos ni apoyo del gobernador a Fernández. La realidad es que no todo está dicho.

Habituado a los gestos políticos, el gobernador cordobés mantuvo la reunión con Katopodis y los referentes del Frente de Todos, una hora después de haber estado con el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, y la diputada nacional, Alejandra Vigo inaugurando el nuevo puente Sargento Cabral. “Significa una nueva conexión entre San Vicente y todas las barriadas de la zona, que nos va permitir conectar y abrir la ciudad”, dijo vía Twitter.

“Ahora la ciudad de Córdoba cuenta con una nueva conexión entre la República de San Vicente, barrio Yapeyú, General Paz, Pueyrredón y Talleres Oeste. Son $2.500 millones invertidos para mejorar la vida de los habitantes de nuestra querida Córdoba”, escribió el mandatario.

Vigo, principal referente del PJ de la capital provincial, es hasta ahora quien aparece como la potencial candidata a senadora nacional de Hacemos por Córdoba.

La delegación con Katopodis a la cabeza también se reunió con Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini para firmar un convenio para la construcción de cuatro centros de salud. Estos centros serán de mediana complejidad y contarán con atención ambulatoria, complementada con un área de internación de tipo intermedia, que permite realizar atención general, de emergencias, guardia, diagnóstico por RX, análisis de laboratorio, entrega de remedios y vacunación, se informó.

Llaryora agradeció el acompañamiento del gobierno nacional a su gestión.

Previamente, habían recorrido la obra de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de Bajo Grande que se realiza con fondos del gobierno nacional.

LAS OBRAS EN LA PROVINCIA

La información suministrada desde la Gobernación detalla que los aportes se utilizarán para financiar dos modulares hospitalarios, en la capital de Córdoba, que serán destinados a la prevención y control de adicciones en el marco del Programa de Reinserción Social con el Modelo de Comunidad Terapéutica Pública Profesional.

Mientras tanto se contemplan obras de saneamiento cloacal en las localidades Berrotarán, Hernando, La Carlota, Inriville, Pilar, Luca, Miramar, Panaholma, San Agustín, Tránsito, Villa General Belgrano y Carnerillo.

Obras de agua potable en Alicia, Santa Catalina, Bulnes, Salsacate y Rincón, además de 20 redes colectoras cloacales en las poblaciones de Luca, Pilar, Inriville, Laborde, Mina Clavero, Cura Brochero, Alta Gracia, Colonia Caroya, Las Perdices, Mendiolaza, Río Ceballos, Saldán, Unquillo, Villa Allende, Las Varillas, Alto Alegre, Marcos Juárez, Oncativo, Valle Hermoso y Tránsito.

