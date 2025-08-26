No hay mérito en la crueldad

(Por Máximo Brizuela*). La palabra mérito está muy presente en algunos discursos políticos actuales. A veces funciona como un eslogan de campaña, o como un recurso para embellecer ideas que, en el fondo, nunca se explican con claridad.

Nadie puede negar que el trabajo y el esfuerzo deben ser reconocidos. Sin embargo, la palabra mérito suele aplicarse a situaciones o contextos mucho más complejos que la mera exigencia de «accionar porque sí». Con frecuencia, además, esta noción es promovida por personas que, justamente por sus privilegios, carecen de los méritos que intentan presumir.

Pero hay méritos… y méritos. Hoy, un gobierno —y buena parte de su “oposición” aliada— respaldan un modelo cuyos resultados son, como mínimo, dudosos. Aun así, se venden como logros de gestión, como acciones meritorias.

Estoy convencido de que, muchas veces, lo que se llama mérito no es más que crueldad. Porque no hay mérito en generar un ahorro a costa de no pagarles a los jubilados, o en vetar un aumento de apenas 60 mil pesos. No hay mérito en degradar una institución como el Hospital Garrahan. No hay mérito en marginar a las personas con discapacidad.

El regocijo frente a un veto, el ser fuerte con los débiles, no es ningún mérito. Tampoco lo es someterse con complacencia ante los poderosos, mientras se ignoran demandas urgentes y legítimas.

Respondiendo a lo expresado recientemente por una senadora cordobesa, nuestros niños y niñas si tienen derecho a ser curados, a contar con una institución que los asista, a vivir con buena salud, a ser felices. Dejar desprotegidas a miles de familias, condenándolas a la angustia de no saber si el tratamiento que puede salvar la vida de un hijo será cubierto o recaerá en la responsabilidad de ser resulta y exigida por esa falsa meritocracia de la misma familia, es un despropósito profundamente inhumano.

La crueldad no es un mérito. No es un valor que deba ser celebrado. No en la Argentina que deberíamos soñar y a la que tenemos el deber de aspirar.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.