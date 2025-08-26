Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

No hay mérito en la crueldad

Publicado

Máximo Brizuela, secretario General del SiReLyF.

(Por Máximo Brizuela*). La palabra mérito está muy presente en algunos discursos políticos actuales. A veces funciona como un eslogan de campaña, o como un recurso para embellecer ideas que, en el fondo, nunca se explican con claridad.

Nadie puede negar que el trabajo y el esfuerzo deben ser reconocidos. Sin embargo, la palabra mérito suele aplicarse a situaciones o contextos mucho más complejos que la mera exigencia de «accionar porque sí». Con frecuencia, además, esta noción es promovida por personas que, justamente por sus privilegios, carecen de los méritos que intentan presumir.

Córdoba Turismo

Pero hay méritos… y méritos. Hoy, un gobierno —y buena parte de su “oposición” aliada— respaldan un modelo cuyos resultados son, como mínimo, dudosos. Aun así, se venden como logros de gestión, como acciones meritorias.

Estoy convencido de que, muchas veces, lo que se llama mérito no es más que crueldad. Porque no hay mérito en generar un ahorro a costa de no pagarles a los jubilados, o en vetar un aumento de apenas 60 mil pesos. No hay mérito en degradar una institución como el Hospital Garrahan. No hay mérito en marginar a las personas con discapacidad.

Epec

El regocijo frente a un veto, el ser fuerte con los débiles, no es ningún mérito. Tampoco lo es someterse con complacencia ante los poderosos, mientras se ignoran demandas urgentes y legítimas.

Telecom

Respondiendo a lo expresado recientemente por una senadora cordobesa, nuestros niños y niñas si tienen derecho a ser curados, a contar con una institución que los asista, a vivir con buena salud, a ser felices. Dejar desprotegidas a miles de familias, condenándolas a la angustia de no saber si el tratamiento que puede salvar la vida de un hijo será cubierto o recaerá en la responsabilidad de ser resulta y exigida por esa falsa meritocracia de la misma familia, es un despropósito profundamente inhumano.

News

La crueldad no es un mérito. No es un valor que deba ser celebrado. No en la Argentina que deberíamos soñar y a la que tenemos el deber de aspirar.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 5 días