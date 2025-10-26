“No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina”, aseguró el secretario del Tesoro de EEUU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se ocupó este domingo de salir al cruce de las críticas recibidas de legisladores demócratas por la ayuda financiera a la Argentina, y garantizó que “no habrá pérdidas” para los contribuyentes americanos.

Bessent defendió el swap de monedas sellado con la Argentina y dijo que la administración de Donald Trump busca respaldar a un “amigo” latinoamericano clave. El plan de ayuda por USD 20.000 millones disparó un fuerte rechazo entre la oposición demócrata y en algunos republicanos.

En una serie de reportajes publicados este domingo, Bessent dijo que la ayuda “se trata de una línea de intercambio” y aclaró que “esto no es un rescate, se usa el Fondo de Estabilización de Cambios, que controlo en el Tesoro”.

En declaraciones a la cadena NBC, Bessent aseguró que la utilización de ese fondo “nunca ha registrado una pérdida, y no la habrá ahora”.

La jugada de Trump despertó críticas en los Estados Unidos, que se profundizaron luego de que el mandatario norteamericano anunció que su país le compraría carne a la Argentina.

Agricultores salieron enseguida a cuestionar esa ayuda y le reclamaron a Trump que siga “poniendo a Estados Unidos primero”, como insistió en su slogan de campaña.

Pero Bessent dijo que nunca se han apartado de esa promesa, porque el país “está apoyando a un aliado de Estados Unidos”, en alusión al gobierno de Javier Milei.

Además, en declaraciones a la CBS, Bessent aclaró que el Fondo de Estabilización de Intercambio que maneja el Tesoro “nunca ha perdido dinero. No perderá dinero esta vez. Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos en América Latina y queremos marcar la pauta en América Latina”, enfatizó Bessent.

Dijo que la administración Trump no quería que Argentina sufriera el mismo destino que Venezuela, a la que describió como un “narcoestado fallido”.

“Creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense por adelantado para estabilizar un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir”, dijo.

Además, lanzó una dura declaración al sostener: “Prefiero extender una línea de intercambio que disparar a los barcos que transportan drogas, como tenemos que hacer, que salen de Venezuela”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

