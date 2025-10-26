Conéctate con nosotros

“No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina”, aseguró el secretario del Tesoro de EEUU

El presidente Javier Milei, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y miembros de ambos gabinetes en la Casa Rosada, en una reunión reciente. (Foto: Presidencia / Archivo).

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se ocupó este domingo de salir al cruce de las críticas recibidas de legisladores demócratas por la ayuda financiera a la Argentina, y garantizó que “no habrá pérdidas” para los contribuyentes americanos.

Bessent defendió el swap de monedas sellado con la Argentina y dijo que la administración de Donald Trump busca respaldar a un “amigo” latinoamericano clave. El plan de ayuda por USD 20.000 millones disparó un fuerte rechazo entre la oposición demócrata y en algunos republicanos.

En una serie de reportajes publicados este domingo, Bessent dijo que la ayuda “se trata de una línea de intercambio” y aclaró que “esto no es un rescate, se usa el Fondo de Estabilización de Cambios, que controlo en el Tesoro”.

En declaraciones a la cadena NBC, Bessent aseguró que la utilización de ese fondo “nunca ha registrado una pérdida, y no la habrá ahora”.

La jugada de Trump despertó críticas en los Estados Unidos, que se profundizaron luego de que el mandatario norteamericano anunció que su país le compraría carne a la Argentina.

Agricultores salieron enseguida a cuestionar esa ayuda y le reclamaron a Trump que siga “poniendo a Estados Unidos primero”, como insistió en su slogan de campaña.

Pero Bessent dijo que nunca se han apartado de esa promesa, porque el país “está apoyando a un aliado de Estados Unidos”, en alusión al gobierno de Javier Milei.

Además, en declaraciones a la CBS, Bessent aclaró que el Fondo de Estabilización de Intercambio que maneja el Tesoro “nunca ha perdido dinero. No perderá dinero esta vez. Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos en América Latina y queremos marcar la pauta en América Latina”, enfatizó Bessent.

Dijo que la administración Trump no quería que Argentina sufriera el mismo destino que Venezuela, a la que describió como un “narcoestado fallido”.

“Creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense por adelantado para estabilizar un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir”, dijo.

Además, lanzó una dura declaración al sostener: “Prefiero extender una línea de intercambio que disparar a los barcos que transportan drogas, como tenemos que hacer, que salen de Venezuela”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

