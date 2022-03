Nissan comenzó a fabricar en Córdoba la nueva versión de su pick up Frontier

La automotriz Nissan anunció este lunes el comienzo de la producción de la nueva versión de su pick up Frontier, fabricada en la planta cordobesa de Santa Isabel, para abastecer el mercado local y para la exportación a Brasil y otros nuevos destinos como Chile y Colombia.

El lanzamiento de la nueva versión de la pick up de Nissan demandó una inversión de US$ 130 millones para adecuar tecnológicamente la línea de producción y desarrollar nuevos proveedores locales, que se sumaron a la inversión inicial de US$ 600 millones que permitió el inicio de fabricación de la marca en el país en 2018.

“Estamos impulsando la producción local y creando un ecosistema de oportunidades que se extiende desde la base de proveedores, la planta donde es fabricada la Frontier hasta el punto de venta, y también contribuyendo con nuestro objetivo de promover las exportaciones”, expresó Gonzalo Ibarzabal, presidente de Nissan Argentina en la presentación.

La nueva pick up, además de atender la demanda del mercado argentino y el de Brasil, “este año empezará a exportarse a Chile y Colombia bajo la normativa Euro 6″, se anunció al resaltarse que ” se convierte en un claro ejemplo del compromiso de la marca con la región y se posiciona como una de las principales competidoras del segmento según sus ventas”.

“Desde que comenzamos la producción de la primera Nissan Frontier en 2018, hemos demostrado nuestro compromiso con el país y la región, apostando por nuestro potencial para convertirnos en líderes en el desarrollo de manufactura, impulsando el constante crecimiento de la industria, el desarrollo de proveedores locales, y la oportunidad de seguir generando nuevos puestos de trabajo”, agregó.

En ese sentido, Ibarzabal recordó que “en septiembre 2021 se alcanzó el hito de las 25.000 unidades de Nissan Frontier exportadas a Brasil desde el inicio de la producción en Argentina y las expectativas ante este nuevo modelo son esperanzadoras”.

La pick up denominada PRO-X4, compite contra Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Chevrolet S10 y Renault Alaskan, entre otros modelos. El lanzamiento en los concesionarios se llevará a cabo en abril.

La diferencia más importante con el modelo anterior se puede ver en la parrilla, inspirada en la enorme Titan. Otros cambios se observan en los faros delanteros, que tienen cuatro lámparas de Led, el paragolpes y los antiniebla. También se retocaron las ópticas de atrás y el formato del portón de la caja.

La marca japonesa ajustó la suspensión de la pick up y reforzó su eje trasero para mejorar la usabilidad y la versatilidad. El motor es el mismo diésel de 2.3 litros de 160 CV (con un turbo) o 190 CV (con dos turbos). La transmisión es manual de seis marchas o automática de siete velocidades. Y hay versión con tracción 4×2 o 4×4.

Por último, presenta nuevas asistencias a la conducción, como un monitor de visión periférica y todoterreno, alerta de cambio de carril, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, frenado de emergencia y alerta de tráfico cruzado.

> Con información de TÉLAM.

