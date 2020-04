Nicolás Romano: "Somos un equipo que todavía no se dio cuenta de su potencial"

"Hoy somos un equipo que todavía no se dio cuenta de su potencial, pero estamos a tiempo de ir en busca de algo importante, para nosotros y para el club”, afirmó Nicolás Romano en una entrevista con el departamento de Prensa de Instituto. Antes de la suspensión de la Liga Nacional, el ala-pivot albirrojo era el segundo máximo anotador del equipo con 11.8 puntos, detrás de los 18.3 de Martín Cuello.

Hace más de tres semanas que la Liga Nacional decidió suspender indefinidamente la temporada, y Nico Romano explicó cómo está llevando la cuarentena: “Somos cinco, mi mujer, mis tres hijos y yo, más Homero y Rebeca, mis perros. A pesar de estar encerrados, no nos podemos quejar, en casa tenemos varias alternativas y prácticamente no nos aburrimos, nos organizamos y tratamos de llevar una rutina diaria”.

“Estoy utilizando la mayor cantidad de tiempo posible para fortalecer mi cuerpo. Mejorando algunos puntos débiles en lo físico. Además tenemos mucho tiempo para pensar y trato de aprovecharlo para ponerme objetivos a corto y largo plazo, tanto en lo deportivo como en lo personal”, agregó.

Nicolás llegó a Instituto para reforzar el equipo en la temporada 2019-2020 con una vasta trayectoria en Liga Nacional, pasando por clubes renombrados como Regatas, Lanús, Quimsa, Atenas entre otros.

Consultado sobre su percepción de La Gloria explicó: “Siempre me hablaron muy bien del club antes de mi llegada y hoy que soy parte te puedo decir que es una institución con muchísimos valores. Desde el primer momento me sentí como si estuviese jugando en mi querido Argentino de Junin (club de donde surgió) y ademas me encuentro jugando con viejos conocidos”.

La Caldera Ángel Sandrín, como se ha apodado a la cancha gloriosa, es reconocida públicamente por jugadores y equipos adversarios, como un estadio donde la localía se hace sentir fuerte y donde el aliento de la hinchada genera una importante presión en el rival.

Respecto a eso, Romano profundizó: “En lo personal me gusta mucho, me motiva. Debemos ser agradecidos y sea cual sea el resultado, dejar todo lo que tengamos en la cancha. Hoy en día tenemos en claro lo que cuesta asistir a un partido, por eso tenemos la responsabilidad de brindar un buen espectáculo”.

