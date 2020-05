Nicolás Casalánguida estaba a punto de firmar, pero Aguacateros se bajó de la liga mexicana

"Anoche me enteré que Aguacateros se bajaba de la competencia, fue una sorpresa. Estuvimos hablando en los últimos 15 días con la dirigencia, pensábamos en el proyecto, estábamos a punto de firmar un contrato para continuar", contó Nicolás Casalánguida en una entrevista con UcU Radio.

La asamblea de la Liga de Baloncesto Profesional de México confirmó ayer que la nueva temporada comenzará el 10 de septiembre, y contará con la participación de 13 equipos, cinco menos que la campaña pasada. Justamente, el ex entrenador de Atenas, que tuvo un paso exitoso la temporada pasada con Aguacateros de Michoacán y estaba por renovar su vínculo, se enteró por el comunicado oficial de la liga, que su equipo no estaba inscripto para competir.

"El equipo no se presentó en la asamblea y deja entrever que no está de acuerdo con algunos puntos que la liga exige, para continuar compitiendo. Me enteré por el comunicado sobre el retiro de la competencia. Fue una decisión sorpresiva e inesperada para mí, pero son cosas que suceden por la particularidad en la que estamos viviendo", explicó Casalánguida.

Básicamente, la situación sanitaria en México sigue siendo alarmante. En el último reporte de la Secretaría de Salud se detalló que fueron confirmados 54,346 casos positivos, y el país alcanzó la cúspide de contagios con un aumento de 2,713 en un periodo de 24 horas. Aún así, la liga mexicana es la primera competencia del continente en poner una fecha concreta para volver a las canchas.

En ese sentido, el entrenador afirmó que, "Aguacateros depende del estado de Michoacán, principalmente, y el estado está con la visión puesta en solucionar y priorizar la salud en una situación particular con todo lo que pasa con el COVID 19".

A su vez, aclaró que "En las últimas conversaciones que tuve con los dirigentes, me dijeron que aún se estaba conversando, que no esta cerrada la lista de los equipos y que hay tiempo hasta el 10 de junio para presentarse. No me definieron al cien por ciento la no participación de Aguacateros".

Con 41 años y una larga trayectoria en La Liga Nacional (Gimnasia CR, Regatas, Obras, Atenas), Casalánguida no le cierra las puertas a una oportunidad en nuestra competencia: "Dirigir la Liga Nacional siempre es una opción válida, pero estoy en una etapa en la cual, después de dirigir 12 años en la competencia argentina, mi deseo radica en intentar continuar en el exterior, pero no descarto ninguna opción".

