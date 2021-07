Negri y De Loredo encabezan un acuerdo que, por ahora, desplaza a Mestre y agrega a Baldassi

La lista radical dejó de ser exclusivamente radical. El diputado nacional y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja, Mario Negri que se postula como candidato a senador nacional, avanzó en dos direcciones en la discusión para conformar una lista que enfrente a la de Luis Juez y Gustavo Santos en las PASO de septiembre en Córdoba: una, acordó con Rodrigo de Loredo para que sea el número 1 de la boleta de diputados nacionales; y otra, dialoga con un sector del PRO para que el ex árbitro y actual diputado nacional, Héctor Baldassi, sea el número 3 de la boleta a la cámara baja. Así lo confirmaron distintas fuentes de la UCR a este medio.

Este desarrollo significa que para que haya unidad, quien deberá ceder es el ex intendente Ramón Mestre. De lo contrario, se producirá una ruptura del grupo interno que venció en la interna de marzo pasado y que integraban Negri, Mestre y el alfonsinismo. Mestre ha sido puesto en esa situación por Negri, que abrazó a de Loredo para la jugada electoral.

Todo indica, por otro lado, según las fuentes consultadas en la UCR, que no habrá acuerdo con Juez y Santos y que finalmente ambos sectores se cruzarán en las PASO.

Además, el sector alfonsinista que lidera el legislador Dante Rossi adelantó que, en este escenario, irá con una tercera nómina a las Primarias del 12 de septiembre. Anoche, este espacio emitió un comunicado ratificando su concurrencia a los comicios con lista propia .

Pese a ello y a que la Mesa Nacional de Cambiemos armaría un código de ética para que las PASO no sean “sangrientas” en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, algunos voceros señalan que hasta el último minuto todo es posible. Todos los negociadores apuntan desde la UCR cordobesa que sólo aceptarían lista única si los candidatos en primer término son propios. Traducido: Si no son Juez ni Santos. Eso, al menos por ahora, no parece viable.

De acuerdo, a la última y más reciente foto de ayer, Negri sería el número 1 para senadores y de Loredo el 1 en diputados. Con Baldassi en el puesto 3, habrían ofrecido al mestrismo que conduce el ex intendente de la capital provincial, Ramón Mestre, el puesto número 2 para que incorpore una mujer de su sector. Lo mismo con el alfonsinismo, pero en el puesto 4. De este modo, si esta línea de negociación finalmente se concreta, estaría dejando a Mestre y a Rossi fuera de la lista.

Las fuentes consultadas afirman que no es la última foto. Que Baldassi no está cerrado y que la jugada de Negri-De Loredo busca “domesticar” a Mestre, para que acepte el tercer lugar en la lista, detrás de de Loredo. Pero hay otros voceros que aseguran que en realidad hay un acuerdo Negri-Macri, y que habría un enroque de Santos por Baldassi en el tercer lugar.

“Hay que tener madurez para poder cerrar una acuerdo razonable”, señaló en esa línea uno de los voceros radicales consultados y que impulsa este acuerdo.

“La división sólo le conviene a (Juan) Schiaretti. El domingo 12 de septiembre a la noche, si hay dos listas de JxC, hasta puede ser segundo Hacemos por Córdoba o quedar tercero cerca. No es lo mismo perder 50 a 20 con todos juntos, que es goleada; que 30 a 20 por ciento, que suena distinto” razonó el mismo vocero. Que quiere decir: que no está dicha la última palabra con el espacio de Juez y Santos que apadrina Macri.

Sin embargo, mestristas y alfonsinistas no piensan lo mismo por eso aún no hay acuerdo.

Se trata de una alianza con demasiados “heridos” políticos la que propone Negri, sobre todo teniendo en cuenta el 2023, comicio para el que el 2021 es una especie de clasificación. En cambio, desde este sector afirman que es una proposición realista.

También porque si hay una Primaria, la distribución de las posiciones va a ser sumamente compleja. El reglamento interno contempla que quien salga segundo en la disputa electoral sume al tercero y cuarto de la lista (serían el 1 y 2 de la lista perdedora que obtenga el segundo puesto), por lo que el tercero y cuarto de los vencedores pasarían al quinto y sexto sitio. De acuerdo a las encuestas, que ingresen cinco es lo más probable. El sexto queda expuesto a una tormenta de factores. Un dato no menor para tener en cuenta, es que quien quede tercero, de haber tres listas, no tendrá nada.

