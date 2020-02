Negri se metió en el debate del peronismo y dijo que en Argentina hay “políticos presos por hechos de corrupción”

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR- Córdoba) terció en la polémica interna dentro del Gobierno respecto de si hay o no presos políticos, al afirmar que “el PJ gobernante niega lo obvio”. De este modo, salió al cruce de los dos sectores del Gobierno que están debatiendo si en el país hay o no presos políticos, un hecho motivado en el uso de la prisión preventiva para detener a funcionarios del anterior gobierno peronista durante la administración del presidente Mauricio Macri.

El legislador utilizó su cuenta en Twitter para referirse al tema: “El Presidente (Alberto Fernández) y el jefe Gabinete (Santiago Cafiero) dicen que no hay presos políticos en el país, mientras otros ministros denuncian que sí los hay. Llama la atención que ningún sector del PJ gobernante se haga cargo de lo obvio: lo que hay en Argentina son políticos presos por hechos de corrupción”, escribió el diputado cordobés.

Negri, el radical con más exposición, ya había polemizado con el senador Oscar Parrilli cuando el ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de la AFI había denunciado la existencia de presos políticos. A Parrilli se sumaron luego opiniones similares del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y en las últimas horas de la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Acá no estamos ante simples diferencias conceptuales, en esta guerra de declaraciones se está jugando la independencia del Poder Judicial”, señaló Negri.

El Presidente y el Jefe Gabinete dicen que no hay presos políticos en el país, mientras otros ministros denuncian que sí los hay.

Llama la atención que ningún sector del PJ gobernante se haga cargo de lo obvio: lo que hay en Argentina son políticos presos por hechos de corrupción — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 8, 2020

Cabe recordar que Santiago Cafiero, dijo que los casos de ex funcionarios encarcelados con prisión preventiva durante el macrismo por supuestos casos de corrupción “son detenciones arbitrarias”. Tuvo el apoyo del canciller Felipe Solá y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

“Es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no están en debido proceso y están presos por su relevancia. Pero los presos políticos son aquellos opositores a los que se ponen en la cárcel para hacerlos callar o sacarlos del juego”, diferenció el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Katopodis remarcó que “el gobierno fijó una posición” sobre las detenciones arbitrarias a la que aseguró “adscribir”, y le bajó el tono a la discusión.

En tanto, el sector del peronismo kirchnerista, sostuvo que la Justicia llevó a prisión a dirigentes por motivos políticos. Gómez Alcorta, afirmó en ese sentido que Milagro Sala estaba encarcelada por su rol de opositora al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “No tengo dudas que es una presa política”, manifestó la ministra.

A su vez, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, apuntó que “si hay políticos presos y se usa la justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos”.

DEUDA EXTERNA

Respecto de la concurrencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, este miércoles al Congreso para brindar precisiones sobre la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, afirmó que "queremos conocer precisiones y pautas claras de las propuestas que el ministro de Economía le está ofreciendo a los bonistas para reestructurar la deuda soberana".

Agregó que "es importante para nosotros que se nos respondan nuestras preguntas acabadamente, y tener la tranquilidad de que, si Guzmán asiste el miércoles, no será para que el oficialismo haga de su visita un show mediático".

Negri dijo también que el ámbito institucional adecuado para el análisis de este tema es la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública. "Desde Juntos por el Cambio hemos pedido que se constituya lo más rápido posible. Hay que dejar de hacer demagogia y simplificaciones queriendo instalar que el único responsable de la deuda fue el último gobierno. Es mayor la deuda que dejó el kirchnerismo y esto debe debatirse en el seno de la Comisión Bicameral".

