Negri delineó los cuatro ejes de la línea política del macrismo frente al gobierno de Alberto Fernández

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, delineó anoche en el programa televisivo Desde el llano, que se emite por el Canal TN, las tres líneas centrales del macrismo para posicionarse frente al gobierno peronista de Alberto Fernández. Esos ejes son el cuestionamiento de la Ley de Emergencia Económica (“va a la inseguridad jurídica” y “a algunos dirigentes le molestan los controles. La verdad es que cuando hay concentración de poder y no hay controles, hay corrupción”); “No hay rumbo económico, hay medidas”; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “llegó con una obsesión: arrasar con lo que había”; y “estamos frente a un gobierno bifronte. (…) La gente visualiza que el poder no está en uno”.

Negri es uno de los dirigentes radicales más cercanos al ex presidente Mauricio Macri y forma parte de uno de los sectores más confrontativos con la nueva administración peronista. Hasta ahora, su grupo, parece ser el más numeroso dentro de la UCR.

LA ECONOMÍA Y EL LUGAR ARGENTINO EN EL MUNDO

Para el dirigente cordobés, “no hay un rumbo económico, hay medidas. Está muy lejos de saberse si hay un plan. En el mundo global de hoy, tener una política exterior sin tener en cuenta la política global económica, en un país vulnerable, débil y con crisis como el nuestro, es casi suicida”.

Agregó en esa línea, que “querer jugar en la política exterior inventando cosas como un tribunal ético planetario para que juzguen a los que ellos creen que los perjudican, y además de eso creer que el mundo los va a apoyar económicamente, no, está interrrelacionado”.

Detalló que “el primer precio que pagamos, es que Estados Unidos apoya a Brasil para que vaya a la OCDE (el agrupamiento de las naciones centrales), y nosotros vamos afuera; y está temblando el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea”.

En ese sentido, planteó que “el gobierno está con una visión del canal ‘Volver’, pero el 2015 no vuelve más, ya hay otro mundo; además, tampoco tenemos el yuyo (la soja) a 600 dólares, ni tenemos una política exportadora clara que marque un rumbo por donde vamos a ir”.

LA EMERGENCIA ECONÓMICA, LOS JUBILADOS Y LA CORRUPCIÓN

Respecto de la ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso, señaló que “pensé que el presidente electo no iba a volver por una vieja costumbre que tuvo el kirchnerismo, que fue ir por leyes de emergencia. El país mantuvo 16 años la emergencia económica pese a que Argentina crecía al 6, 7%”.

Señaló que “la emergencia entonces no era económica; entonces, de lo que se trataba era de la discrecionalidad en el uso del poder y las facultades. A algunos dirigentes le molestan los controles. La verdad es que cuando hay concentración de poder y no hay controles, hay corrupción. Por haber tenido ley de emergencia ocurrió Once, y tantas cosas durante muchos años”.

Agregó que “el gobierno actual en nombre de la tierra arrasada vino y se llevó una ley de nueve emergencias. Pero, además, metió un impuestazo que, si un gobierno anterior que no fuera del peronismo hubiese intentado, lo están haciendo bailar en la cuerda floja”.

Con relación a la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta en su momento por Cambiemos, Negri recordó que “han achatado la pirámide. El Gobierno le metió el impuesto a los que no los votaron: el campo, la clase media, para juntar 9 mil millones de dólares, y les sacó a los jubilados”.

“Recuerde usted cuando en 2017, por la reforma previsional quemaron prácticamente el Congreso. Tiraban piedras, porque decían que iban a perder un trimestre los jubilados... Ahora les sacaron 6 meses, le meten suma fija, achatan la pirámide”.

En ese marco, le pidió al presidente Alberto Fernández recordar el fallo Badaro, que en su momento obligó a que haya un índice para la movilidad jubilatoria: “Aunque yo no hubiese estado de acuerdo, hubieran mandado un índice, aunque fuese distinto al que pusimos nosotros, pero no mandaron ninguno”.

SEGURIDAD

En otro orden, Mario Negri cuestionó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmando que la funcionaria “llegó con una obsesión: arrasar con lo que había. Es más, está en una lucha ideológica con (Sergio) Berni, para ver quién tiene razón, y mientras tanto matan gente en la calle. No se ocupan de la seguridad”.

“GOBIERNO BIFRONTE”

El diputado cordobés sostuvo que “estamos frente a un gobierno bifronte. No se conocía en la historia del peronismo que el poder estuviese en manos de dos personas y la que esté en segundo lugar haya elegido al presidente. La gente visualiza que el poder no está en uno. La gente visualiza que hay alguien que se hace cargo de la administración y otra del poder, por ejemplo de la relación con la Justicia. Cuando se quiere reemplazar con un relato la ausencia de justicia se empeora todo".

Dijo finalmente que "Cristina Kirchner quebró la política de Estado que había sobre la causa Amia. Me da la impresión de que antes de querer bajar la inflación quieren cerrar causas judiciales".

--

