Negociación con el FMI: El único distrito que no participó del encuentro en Casa Rosada fue CABA

El único distrito que no participó con su jefe de Gobierno ni envió representantes fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta (Pro, Juntos por el Cambio) había adelantado que no estaría y que cualquier diálogo debía dase en el marco del Congreso. Si participaron a través de distintos representantes, las tres provincias que gobierna la UCR, Jujuy, Mendoza y Corrientes. Mientras que por Córdoba no estuvo el gobernador Juan Schiaretti, que adujo problemas de agenda, y si lo hizo el titular provisional de la Legislatura, Oscar González.

Del encuentro celebrado en el Museo de la Memoria de Casa Rosada participaron -de manera presencial y virtual- mandatarios y funcionarios del resto de las provincias.

Allí se congregaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Santa Cruz, Alicia Kirchner, estuvieron mediante videoconferencia.

También asistieron por Chubut, el ministro de Economía y Crédito, Oscar Antonena; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; por Jujuy, el vicegobernador Carlos Haquim; por Mendoza, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; por Salta, el vicegobernador, Antonio Marocco; por San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni; y por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Quiroga.

En tanto, acompañaron al Presidente el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y General de la Presidencia, Julio Vitobello.

LA OPINIÓN DE DIRIGENTES DE JXC

No anunciaron nada. ¡El diálogo es con la verdad sobre la mesa! El relato no va más; miren alrededor: pobreza, recesión, inflación, Estado inútil, insostenible y con servicios pésimos. Pero al país lo descubrieron en 2015. Y el Plan no apareció. Cambien: ¡el deterioro aumenta! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 5, 2022

Esperamos que cuando Guzmán se reúna con la oposición aporte información relevante.

La presentación ante las autoridades provinciales, que se transmitió en directo, dejó gusto a poco. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 5, 2022

La puesta en escena en Casa Rosada no agregó nada nuevo. Lugares comunes, poca sustancia y tirando culpas afuera. Ratificamos nuestra voluntad de discutir el tema en el Congreso. #FMI — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 5, 2022

> ER con información de TÉLAM.

