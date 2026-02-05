Conéctate con nosotros

Natalia de la Sota: “No apoyaré la reforma laboral porque busca legalizar la precarización”

La diputada nacional, Natalia De la Sota y el legislador provincial, Bernardo Knipscheer, junto al titular de la UOM Córdoba, Rubén Urbano. (Foto: Prensa).

La diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), se reunió con el secretario general de la UOM, Rubén Urbano, para expresar su apoyo a la movilización convocada para este jueves en Córdoba, por ese sindicato y otros gremios de la CGT, y por las dos CTA.

Tras el encuentro, en el que también estuvo presente el legislador provincial Bernardo Knipscheer, la diputada de Defendamos Córdoba señaló que “vinimos a decirle que apoyamos, que acompañamos la concentración y el acto de este jueves en contra de la reforma laboral de Milei. A los trabajadores les digo que tengan la certeza de que mi voto va a ser negativo”.

Sobre la norma que intenta aprobar el Gobierno nacional y que comenzará a considerarse en el Senado este 11 de febrero, De la Sota expresó: “Claramente busca quitar derechos, cualquier actualización laboral debe hacerse con los trabajadores sentados en la mesa, buscando alternativas que no vayan en contra de sus intereses. La reforma laboral es una parte fundamental del modelo económico libertario, injusto y regresivo, que destruye la producción, que ataca el consumo popular y profundiza la injusticia social”.

La dirigente también exhortó a los representantes de Córdoba en el Congreso a que “fijen posición y se animen a decirle que no a esta reforma laboral. No podemos ser cómplices y darle las herramientas a Javier Milei para legalizar la precarización laboral”.

Calentando motores: La protesta nacional contra la reforma laboral empieza con un acto en Córdoba.

