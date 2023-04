Natalia De la Sota: “Llaryora tiene la escuela de Schiaretti y yo, la de mi padre”

La diputada nacional Natalia de la Sota no se baja de la disputa dentro del peronismo para integrar la fórmula a Gobernador y Vice de Hacemos por Córdoba (HxC) con el intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora. En los últimos días, en declaraciones a distintos medios del interior provincial, aseguró dijo este fin de semana que “Martín viene de la escuela del gobernador (Juan) Schiaretti y la verdad que yo, humildemente, creo que represento la escuela de José Manuel de la Sota. (…) Llaryora y De la Sota sintetizan estos 24 años de gobierno del peronismo en Córdoba”.

De la Sota compite con la senadora nacional Alejandra Vigo y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, por representar al oficialismo en las elecciones provinciales del próximo 25 de junio.

“Lo más importante es que nosotros podamos plasmar en esa fórmula y en un plan de gobierno la esencia de lo que fue Unión por Córdoba y de lo que es Hacemos por Córdoba a través de los años”, explicó la legisladora nacional.

“Mi deseo es que los cordobeses vuelvan a elegirnos, vuelvan a optar por Hacemos por Córdoba en las próximas elecciones, que acompañen a Martín Llaryora y a todo este equipo para seguir gobernando la provincia”, indicó la diputada.

“Sabemos que es una nueva etapa, un nuevo desafío después de estos dos grandes liderazgos, el de José Manuel de la Sota y el del gobernador Schiaretti. Nos toca ahora, a una nueva generación, tomar esa posta y estar a la altura de estos dos grandes gobernadores y de todo lo que hemos logrado durante estos años”, sostuvo De la Sota.

Luego ponderó que “Martín Llaryora es un gran candidato. Martín tiene una gran capacidad de gestión, tiene esta vocación de hacer y de hacer, como la tiene el gobernador Schiaretti. Martín viene de la escuela del gobernador Schiaretti y la verdad que yo, humildemente, creo que represento la escuela de José Manuel de la Sota, sumándole esa cercanía con la gente, esa sensibilidad que lo caracterizó siempre, de diálogo, de consenso, de pensar políticas públicas desde la inclusión, con esta idea de justicia social tan arraigada: Que a los que están abajo poder ayudarlos, sin pelearnos con los que están arriba, con aquellos que ya han podido acceder a cierta calidad de vida. Martín Llaryora y Natalia De la Sota sintetizan estos 24 años”.

Apuntó que “claro que me gustaría, me honraría y me siento preparada para eso. También sé y reconozco que hay hombres y mujeres sumamente capacitados y valiosos en nuestro espacio. Son decisiones que se tomarán en los próximos días en el seno de nuestra fuerza. Hoy tenemos que pensar otra vez de qué manera modernizamos nuestras políticas, de qué manera miramos al futuro, qué le vamos a ofrecer a los cordobeses, con un plan de gobierno que tenga que ver con estos días”.

Finalmente reflexionó que “en donde hay que hacer foco es en la reconciliación con los distintos sectores de la sociedad, en este vínculo de confianza que supimos tener, y que hemos tenido durante muchos años, y que quizás hoy está resentido. Fue una característica de nuestros gobiernos, volver a consolidar un vínculo de confianza con los maestros, con los médicos y con los jubilados. Hay relaciones que quizás tenemos que repensar, sin lugar a dudas”.