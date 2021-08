Natalia de la Sota le contestó a Gill: “Hay una deuda histórica del Estado nacional con Córdoba”

“Queremos que el interior tenga las mismas oportunidades. Honremos la memoria de José Manuel de la Sota y el presente de Juan Schiaretti. Vamos a defender siempre esa autonomía que nos enseñaron De la Sota y Schiaretti. Cuidar esos logros es también cuidar el futuro y lo que viene”, dijo la precandidata a diputada nacional de Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota, que este martes le respondió, sin nombrarlo, al pre-candidato a diputado nacional Martín Gill (Frente de Todos).

En esa línea, la hija del ex gobernador apuntó, en relación a la subsidios diferenciales al transporte en el AMBA -Región metropolitana de CABA y Gran Buenos Aires-, que “la realidad es que sí hay diferencias entre Buenos Aires y el interior. Escuchaba a dirigentes de otras fuerzas decir que esa es una discusión que ya pasó. No, yo creo que es una deuda histórica del Estado nacional con Córdoba que no es lo mismo. Hay argentinos de primera y argentinos de segunda y a esto no lo vamos a permitir”.

Gill, intendente en uso de licencia de Villa María, había resaltado, el lunes, que el Gobierno nacional está trabajando para “dar vuelta la página de desencuentros con el territorio cordobés”, al sostener que “quedó atrás el enfrentamiento y la división. No es la agenda del futuro. Nuestra agenda del futuro es la gente. No hay Nación sin Córdoba ni Córdoba sin Nación”.

Las declaraciones de la legisladora provincia de Hacemos por Córdoba fueron realizadas durante su participación en la apertura de comandos de campaña de las distintas seccionales de la Capital de Córdoba.

La actividad se realizó vía Zoom, con las candidatas De la Sota y Alejandra Vigo (pre candidata a senadora) acompañadas por el intendente de la capital provincial, Martín Llaryora, desde el Hotel del Automóvil Club Argentino, y con más de 750 comandos -unas 9.000 personas- conectados en forma virtual.

En su presentación, De la Sota remarcó: “Queremos decirles hoy, con toda claridad, que nuestro objetivo es llegar al Congreso para cuidar, defender y discutir los intereses de Córdoba. Cuidar todos nuestros logros a través de estos años, defender nuestros derechos y discutir de qué manera se reparten los recursos, de qué manera vuelve a Córdoba todo lo que Córdoba da y aporta a la administración central. Éste es nuestro único objetivo, Córdoba y los cordobeses”, explicó.

“Nadie nos va a decir qué tenemos que hacer -subrayó- nuestra lealtad es para con Córdoba y los cordobeses. Por eso vamos a defender siempre esa autonomía que nos enseñaron De la Sota y Schiaretti. Vamos a decir SÍ y acompañar cuando sea bueno para Córdoba. Pero vamos a decir no cuando una medida o una ley no sea beneficiosa para los cordobeses. Todos sabemos que cuando hemos tenido que decir no, vaya si lo hemos hecho”.

Finalmente, agregó que “es hora de entender que esta posición no es en contra de nadie, es a favor nuestro. Es hora que Córdoba tenga lo que le corresponde”.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.