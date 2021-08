Natalia De la Sota: “La situación económica no mejora”

La pre-candidata a diputada nacional, Natalia De la Sota (Hacemos por Córdoba) recorrió el barrio Las Delicias, en Río Cuarto, junto al intendente municipal, Juan Manuel Llamosas y se diferención del gobierno nacional cuestionando la situación económica del país. Lo hizo en el marco de la campaña para las elecciones primarias que se realizarán el próximo 12 de septiembre.

Respecto del gobierno de Alberto Fernández, De la Sota indicó que “veo que esta idea de federalismo, que en algún momento se habló, no está sucediendo, además la situación económica no mejora. Evidentemente hay mucho que no se ha logrado y yo no veo el camino para que se solucione”.

Luego agregó que “tenemos claro que las retenciones al agro son un impuesto injusto, que es un impuesto a la producción, un impuesto para el que le está yendo bien. Vamos a elaborar propuestas claras para que se vaya eliminando progresivamente y que quede dinero en los productores, que son quienes invierten aquí en nuestra provincia. Esta ha sido nuestra postura siempre. Córdoba y los productores lo saben”.

“Hay que celebrar poder elegir, esto habla de que estamos en un modelo democrático. Pero es difícil, con toda la razón del mundo, porque la sociedad está muy preocupada. Por eso nosotros queremos hacer una campaña muy clara, sin agobiar”, explicó posteriormente De la Sota en relación a las próximas elecciones PASO.

La legisladora provincial dijo también que HxC no forma ni quiera formar parte de la grieta: “Nos hace mucho daño ver a la dirigencia política maltratándose constantemente, yo creo que a esto la gente lo siente. Eso realmente no brinda soluciones. Superar la grieta significa poder dialogar. Nosotros hemos ido toda la vida por el camino del diálogo. No quiere decir que estemos en todo de acuerdo, es imposible que así sea, pero nosotros somos Hacemos por Córdoba, nosotros tenemos una identidad desde el 98’ en adelante, somos peronismo y somos muchas otras fuerzas que nos acompañan. Hemos sabido construir autonomía y una identidad, eso somos nosotros”.

Por último, dedicó palabras al vínculo de su padre (José Manuel) con la Capital Alterna de la provincia y del país: “La relación con Río Cuarto es muy especial. Vivió muchos años acá, era un vecino más, realmente disfrutó mucho el tiempo que vivió aquí. Él tenía algo especial con el sur provincial”.

