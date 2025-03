Natalia De la Sota: “Estamos trabajando para derogar el DNU 70 para ponerle límite a las facultades extraordinarias del presidente”

La diputada nacional, Natalia De la Sota (PJ-Hacemos Unidos por Córdoba) afirmó que “estamos trabajando para derogar el DNU 70/23 y para ponerle límite a las facultades extraordinarias del presidente (Javier Milei)”. La legisladora cordobesa se refiere a la iniciativa que impulsa junto con algunos de sus pares del bloque Encuentro Federal -entre los que no se encuentran los otros diputados nacionales del oficialismo cordobés- para derogar un decreto inconstitucional sobre el que se asienta buena parte del repertorio del gobierno nacional y que “habilitó un montón de decisiones que podía tomar el Ejecutivo sin pasar por el Congreso”.

De la Sota reveló también que hace tiempo que no habla con el ex gobernador Juan Schiaretti, señaló que tiene opiniones diferentes a otros dirigentes del peronismo cordobés, y demandó al gobernador Martín Llaryora “mayor firmeza” en la relación de Córdoba con el gobierno nacional: “Le pedí al gobierno provincial mayor firmeza para los reclamos que tienen que ver con Córdoba. Yo espero una crítica más fuerte. Entiendo que mi posición, de diputada nacional sentada en una banca con la posibilidad de decir las cosas, que creo o votar como quiero, es distinta a la de un gobernador que debe administrar, que necesita acordar ciertas cosas, yo lo entiendo. De todas maneras, más allá de la gestión, de la obra pública, de la administración, hay cuestiones y principios que hay que dejar en claro, lo que uno piensa. La dirigencia política debe ser muy clara”, apuntó.

Las declaraciones de la legisladora nacional fueron realizadas al programa Última pregunta, que se emite por Radio Continental Córdoba.

Respecto a la represión a los jubilados frente al Congreso y la relación con la oposición, De la Sota expresó que “esto tiene que ver con una actitud que tiene el gobierno nacional de no importarle algunos temas y de no tener respeto por las diferentes fuerzas políticas y con un sesgo autoritario también. Deberíamos ir buscando otro camino, un camino de consensos, de diálogo real. (…) Podemos hablar de lo sucedido en el Congreso, pero no perdamos el foco que es que los jubilados cobran una miseria y que hoy tienen que elegir entre comer o comprar los remedios y comer un pedacito de carne a la semana. Esta es la realidad, es lo que está pasando y lo que el gobierno no está queriendo ver. El ajuste que está llevando adelante es terrible y brutal para algunos sectores de la sociedad. Este gobierno quiere una sociedad de un 20% adentro y un 80% afuera y que se las arreglen como sea, esta es mi sensación y es algo que no puedo compartir de ninguna manera”.

También afirmó que “tenemos que poner límite a este tipo de actitudes que se están repitiendo desde el día 1 y van escalando. Lo problemático y peligroso es esto que comenzó con las facultades extraordinarias y el DNU 70/23 que habilitaba a un montón de decisiones que podía tomar el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. De ahí en adelante empezaron las manifestaciones, los insultos, las descalificaciones, la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. Se han tomado decisiones absolutamente autoritarias, sesgadas y esto es lo grave. Yo deseo que volvamos al camino de la racionalidad. Esto no nos lleva a un buen camino”.

En esa línea, señaló que “creo que el límite es, por ejemplo, lograr una mayoría en el Congreso, estamos trabajando con eso, para derogar el DNU 70 para ponerle límites a las facultades extraordinarias del presidente. Que entienda que hay una oposición y que hay una parte de la sociedad que no quiere este tipo de actitudes y, además, que es el presidente de todos los argentinos, por lo tanto, debe acatar, escuchar, entender, que una parte de la sociedad no quiere todo esto”.

Por último, en relación a Córdoba, precisó que “le pedí al gobierno provincial mayor firmeza para los reclamos que tienen que ver con Córdoba. Yo espero una crítica más fuerte. La dirigencia política debe ser muy clara. Tenemos que decir que lo pasó los otros días de parte de las fuerzas de seguridad no puede volver a suceder, tenemos que decir que los jubilados tienen derecho a reclamar, tenemos que decir que la discapacidad tiene que ser atendida, tenemos que decir que las universidades tienen que ser financiadas como corresponde, que los científicos deber ser respetados, que las familias tienen que poder llegar a fin de mes. Es decir, tenemos que tomar posición porque es la responsabilidad de todos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.