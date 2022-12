Natalia De la Sota dice que el PJ no hará alianza con Macri: “Es ajeno a nuestra esencia”

La diputada nacional Natalia De la Sota afirmó que la reunión entre el pre-candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba (HxC), Martín Llaryora, y el ex presidente Mauricio Macri no la asusta y consideró que no va a plasmarse en “un proyecto electoral”. También expresó que sería “un honor” ser candidata a vicegobernadora de la provincia.

En declaraciones que realizó al programa Día 7, que se emite por Canal 10, De la Sota señaló que “no me asusta el diálogo para nada, todo lo contrario. Tiene con ver con nuestra identidad, con nuestro ADN, con Unión por Córdoba, esto no me asusta. Pero, creo que de ahí a pensar en un proyecto electoral hay una distancia”.

La hija del ex gobernador José Manuel De la Sota agregó en ese sentido que “sinceramente, creo que esto no va a suceder porque sería de alguna manera ir en contra de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de lo que es Hacemos por Córdoba, de ser equidistantes de la grieta (entre macrismo y kirchnerismo)”.

Siguió diciendo sobre el tema que “además, no estaríamos cumpliendo con lo que es nuestro gran valor: mantenernos ajenos a directrices que nos pueda dar cualquier dirigente a nivel nacional. Córdoba y los cordobeses sabemos que aquí Hacemos por Córdoba elije a sus candidatos y marca el rumbo de sus gobiernos”.

Respecto a la política de alianza del PJ cordobés, expresó que “Hacemos por Córdoba ha decidido siempre cuál es el camino que quiere recorrer, junto a los cordobeses. Los cordobeses valoran desde hace muchos años estar fuera de la grieta. Estos fanatismos son enemigos de la convivencia. Esto sucede con la grieta. Por eso, insisto, no creo que esto se transforme en una cuestión electoral porque los amontonamientos para ganar elecciones no son buenos”.

Más adelante se refirió a su relación con el intendente de Villa María, Martín Gill. “Tengo un gran cariño por Martín (Gill). Creo que es un gran intendente. Es parte de Hacemos por Córdoba, él y todos los intendentes de su espacio son parte, todos trabajaron en su momento para que José Manuel de la Sota sea gobernador, para que el gobernador Schiaretti sea también tres veces gobernador. Yo, como hija, tengo que valorar y agradecer la tarea de todos estos intendentes”, resaltó.

Precisó que “yo trabajo en Hacemos por Córdoba, esta es mi casa, y quisiera tenerlos a todos aquí. Por eso, pienso, hay que seguir intentando esto de volver a reunificar esta fuerza. Lo que viene es una etapa muy distinta para nosotros, todo un desafío que no tengo dudas que lo vamos a lograr porque tenemos dirigentes capaces, hemos logrado grandes transformaciones en Córdoba y los cordobeses lo valoran. Lo que viene tiene que ser ir por lo que quedó pendiente. Y lo vamos a lograr, con ´grandes ideas en la cabeza y con un sentimiento popular en el corazón´, como decía mi padre”.

Finalmente, cuando fue consultada por Día 7, planteó que “sería un honor enorme ser candidata a vicegobernadora, pero esas son decisiones que se toman en conjunto y que decidirá mi fuerza. Si eso es así, claro que me honraría, claro que sí. El trabajo que hago lo vengo haciendo desde hace mucho. Es lo que tengo que hacer, es mi obligación, estar en permanente contacto con el interior de la Provincia, con cada paraje o pueblo, es lo que tenemos que hacer. Todo ese trabajo nos ayuda a pensar para adelante. Me gusta hacerlo. Recorro la Provincia y encuentro allí la huella de mi padre en cada lugar. Cuando era chica me preguntaba ¿dónde está este hombre? Cuando recorro la Provincia, lo encuentro y me doy cuenta donde estaba: recorriendo cada lugar de Córdoba”.

