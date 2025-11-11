La Pampa: Nación dispuso un aumento y la Provincia deberá ajustar la tarifa eléctrica un 5,49% en promedio

La Comisión Revisora del Sistema Tarifario Eléctrico Provincial analizó el impacto del nuevo aumento definido por el Estado nacional y determinó que la Provincia actualice las tarifas sobre los consumos de noviembre de 2025, lo que se reflejará en las facturas con vencimiento en enero de 2026. El incremento promedio en La Pampa será del 5,49%, según el estudio realizado por la Comisión, que evaluó cómo incide el aumento nacional en el cuadro tarifario provincial.

Mediante las resoluciones N° 434 y 437/2025, la Secretaría de Energía de la Nación fijó los nuevos valores que la Administración Provincial de Energía (APE) debe aplicar a los distintos tipos de usuarios: residenciales (niveles N1, N2 y N3), comercios, industrias, entidades de bien público, clubes de barrio y grandes consumidores.

Las actualizaciones tienen en cuenta la variación mensual del costo de distribución, los nuevos precios mayoristas de la energía y el valor del transporte eléctrico en alta tensión.

Esta medida se enmarca en la política del Gobierno nacional, que instruyó a la Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Economía- a avanzar con la actualización de los precios relativos de los servicios públicos, dentro de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.

En ese contexto, el nuevo cuadro tarifario provincial incorpora tanto los ajustes nacionales como la revisión de índices y variables que la Comisión analizó para reflejar los costos reales que enfrentan las cooperativas eléctricas pampeanas al garantizar la prestación del servicio.

La Comisión Revisora, integrada por representantes del Estado provincial y el movimiento cooperativo, funciona como un espacio técnico de diálogo y trabajo conjunto, orientado a definir los lineamientos del sistema eléctrico pampeano y promover la transparencia, sostenibilidad y equidad en la estructura tarifaria.

El análisis consideró el contexto macroeconómico actual, la inflación acumulada hasta septiembre de 2025 y la situación particular del sector energético, en línea con la política tarifaria nacional.

Con esta actualización, el Gobierno de La Pampa busca mantener un esquema tarifario equilibrado, que asegure la continuidad y calidad del servicio eléctrico, garantice la sustentabilidad del sistema y preserve el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y la viabilidad del sector cooperativo.

