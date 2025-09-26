Conéctate con nosotros

Myrian Prunotto recibió a Ian Moche y a su madre

Publicado

La vicegobernadora, Myrian Prunotto, junto a Ian Moche y su madre Marlene Spesso.

La vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto, recibió este viernes en Charras a Ian Moche y su madre, Marlene Spesso.

En su agenda por el sur provincial, Prunotto dedicó un espacio para recibir al famoso niño influencer y a su madre, con quienes diálogo sobre las iniciativas que ellos tienen para mejorar la calidad de vida de los que, como Ian, tienen un diagnóstico de autismo y necesitan entornos sociales adaptados a sus necesidades.

Ian y su madre estuvieron acompañados por Fabián Sánchez, vecino de Río Cuarto que es padre de dos niños autistas y que también impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de las personas con el mismo diagnóstico que Ian.

Este niño autista cobró especial atención de los medios cuando el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, (Andis) Diego Spagnuolo, dijo que si su madre había tenido un hijo discapacitado era un problema de ella y no del Estado.

Posteriormente, este niño de 12 años, que se define como “activista autista”, recibió críticas del propio presidente Milei, quien lo calificó en sus redes como “ultrakirchnerista” por sus fotos con referentes de ese sector político, aunque en la cuenta de Instagram de Ian, que ya se acerca al medio millón de seguidores, se ven imágenes con políticos de todo el espectro ideológico.

“No hacemos política partidaria sino política social”, dijo Marlene Spesso al referirse a la cruzada que lleva adelante junto a su hijo.

Prunotto destacó el trabajo que realizan Ian y su madre, “en especial porque es un esfuerzo para lograr inclusión, objetivo que compartimos desde el Gobierno de Córdoba”.

